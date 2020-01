Miami Heat – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics a été battu contre Miami Heat en tant que visiteur pour 101-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic par 113-92. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 123-108. Avec ce résultat, Boston Celtics Il a 31 matchs gagnés sur 46 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tandis que Miami Heat, après le match, il reste également en play-off avec 32 matchs gagnés sur 47 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

29/01/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Pendant le premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders dans le domaine, ils avaient une différence maximale de 13 points (16-29) jusqu’à la fin avec un 28-36. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 20-17. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 48-53 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 28-27 (et 76-80 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par huit points (81-89) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-29. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 101-109 en faveur de Boston Celtics.

Le triomphe de Boston Celtics Cela est dû en partie aux 29 points, deux passes décisives et neuf rebonds de Gordon Hayward et les 25 points, cinq passes décisives et trois rebonds de Jaylen Brown. Les 23 points, quatre passes décisives et deux rebonds de Goran Dragic et les 20 points, deux passes et six rebonds de Jimmy Butler ils n’étaient pas suffisants pour Miami Heat Gagnez le match.

Le prochain choc de Miami Heat sera contre Orlando Magic dans le Amway Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Boston Celtics fera face Guerriers de l’état d’or dans le Td Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.