Miami Heat – Brooklyn Nets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Miami Heat prévalu en tant que local à Brooklyn Nets par 116-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Dallas Mavericks par 126-118, terminant une séquence de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Atlanta Hawks par 141-118, donc après le match, ils accumulent cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, Miami Heat Il compte 37 matchs remportés sur 59 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Brooklyn Nets, après le match, il parvient également à rester en play-offs avec 26 victoires en 58 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/01/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier quart avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 24-27. Puis au deuxième trimestre, les joueurs de Miami Heat ils ont réussi à vaincre le résultat et avaient une différence maximale de huit points (53-45) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 33-22. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 57-49 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancier sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 12 points (65-53) et ont terminé avec un résultat partiel de 34-31 et un résultat global de 91-80. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, mais pas assez pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-33. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 116-113 en faveur des locaux.

En plus des joueurs de Miami Heat qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Goran Dragic et Bam Adebayo, qui a obtenu 19 points, 10 passes décisives et trois rebonds et 16 points, trois passes décisives et 12 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Spencer Dinwiddie et Jarrett Allen, avec 25 points, 12 passes décisives et quatre rebonds et 17 points et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Miami Heat sera contre Milwaukee Bucks dans le American Airlines Arena. De son côté, le prochain adversaire de Brooklyn Nets sera Boston Celtics, avec laquelle il sera mesuré Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.