Miami Heat – Cleveland Cavaliers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat gagné à domicile pour Cavaliers de Cleveland par 124-105 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Atlanta Hawks 129-124, alors que les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Assistants de Washington par 108-113. Avec ce résultat, Miami Heat Il reste en position de barrage avec 35 victoires en 55 matchs. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement NBA après le match.

23/02/2020

À 04:53

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, en fait, il a obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 10 points (20-10) et a terminé avec un 38-32. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre 20-2 partiel au cours du quatrième et ont atteint une différence de 31 points (76-45) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 44-20. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 82-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 24-26 et un total de 106-78. Enfin, au dernier trimestre Cavaliers de Cleveland Il a également réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, il a obtenu un partiel de 13-2, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 18-27. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 124-105 en faveur de Miami Heat.

La victoire de Miami Heat il était basé sur 24 points, huit passes décisives et deux rebonds de Kendrick nunn et les 15 points, neuf passes décisives et trois rebonds de Bam Adebayo. Les 19 points, sept passes décisives et sept rebonds de Cedi Osman et les 17 points, neuf passes et deux rebonds de Collin Sexton ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Miami Heat affrontera à nouveau Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, la prochaine réunion du Cavaliers de Cleveland sera contre Miami Heat dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.