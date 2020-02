Miami Heat – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat battre local à Dallas Mavericks par 126-118 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Minnesota Timberwolves par 126-129. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux San Antonio Spurs par 103-109. Avec ce résultat, Miami Heat il parvient à s’imposer dans les positions de barrage avec 36 matchs gagnés sur 58 disputés, tout en Dallas Mavericks, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 36 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/02/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les sections locales ont obtenu une course de 12-2 au cours du trimestre pour terminer avec un résultat de 31-31. Par la suite, le deuxième quart a encore eu plusieurs coups sur le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-55 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et ont marqué la différence maximale (cinq points) à la fin du quatrième et se sont soldés par un résultat partiel de 25 -38 et un global 88-93. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Miami Heat ils ont réussi à vaincre le résultat, ils sont venus gagner par 14 points (115-101) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-25. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 126-118 pour Miami Heat.

Pendant le match, ils se sont démarqués Jimmy Butler et Duncan Robinson pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 26 points, trois passes décisives et cinq rebonds et 24 points, une passe décisive et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Seth Curry et Kristaps Porzingis, avec 37 points, deux passes décisives et deux rebonds et 24 points, deux passes décisives et 13 rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Miami Heat mesurez votre force avec Brooklyn Nets dans le American Airlines Arenatandis que le prochain match de Dallas Mavericks sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.