Miami Heat – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers il a gagné en tant que visiteur Miami Heat par 117-122 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Assistants de Washington par 134-129, tandis que les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Atlanta Hawks par 102-95. Los Angeles ClippersAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 31 matchs gagnés sur 45 joués. De son côté aussi Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 31 victoires en 44 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

25/01/2020

À 04:53

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était mené par l’équipe à domicile, a atteint une différence de 15 points (24-9) et a terminé avec un 30-22. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Los Angeles Clippers les distances réduites sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-2, qui a conclu avec un résultat partiel de 35-41. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 65-63 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a fini avec un résultat partiel 20-38 et 85-101 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2, mais pas assez pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé par un résultat partiel de 32-21, terminant ainsi le match avec un résultat final de 117-122 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Kawhi Leonard et Landry shamet, qui a obtenu 33 points, 10 passes décisives et 10 rebonds et 22 points, six passes décisives et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Jimmy Butler et Bam Adebayo, avec 20 points, sept passes décisives et huit rebonds et 18 points, neuf passes décisives et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Los Angeles Clippers sera contre Orlando Magic dans le Amway Centerlors du prochain match, Miami Heat jouera contre Orlando Magic dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.