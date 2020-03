Miami Heat – Milwaukee Bucks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat réussi à battre à domicile contre Milwaukee Bucks 105-89 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Brooklyn Nets 116-113, donc après ce résultat, ils accumulent quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également battu à domicile Charlotte Hornets par 85-93. Avec ce résultat, Miami Heat reste en position de barrage avec 39 victoires en 61 matchs disputés, tandis que Milwaukee Bucks, après le match, il reste également en play-off avec 52 matchs gagnés sur 61 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/03/2020

Agir à 04:13

CET

SPORT.es

Le premier quart avait plusieurs coups sur le tableau de bord et a terminé avec un 31-26. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il a réduit les distances Milwaukee BucksEn fait, l’équipe a réalisé une course de 12-0, qui s’est conclue par un résultat partiel de 22-26. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 53-52 sur le comptoir.

Au troisième trimestre Miami Heat En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-1 et est venue gagner par 12 points (78-66) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-18 et un total de 81-70. . Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale s’est distancée, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-0 et a augmenté la différence à un maximum de 17 points (96-79) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-19. Après tout cela, le match s’est conclu avec un score final de 105-89 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de Miami Heat était basé sur les 14 points, cinq passes décisives et 13 rebonds de Bam Adebayo et les 18 points, sept passes décisives et six rebonds de Jimmy Butler. Les 13 points, trois passes et 15 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 21 points et six rebonds de Brook lopez ils n’étaient pas suffisants pour Milwaukee Bucks Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Miami Heat fera face Orlando Magic dans le American Airlines Arena, tandis que Milwaukee Bucks jouera contre Indiana Pacers dans le Forum Fiserv. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.