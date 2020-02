Miami Heat – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Minnesota Timberwolves réussi à imposer à Miami Heat en tant que visiteur pour 126-129 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre Cavaliers de Cleveland par 125-119, ajoutant un total de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Dallas Mavericks par 139-123. Avec ce résultat, pour l’instant Minnesota Timberwolves resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 57 joués, tandis que Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 36 matchs gagnés sur 58 disputés. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart avait des alternances sur le tableau de bord et a terminé avec un 28-29. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 32-28. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 60-57 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 34-38 et un total de 94-95. Enfin, au cours du dernier trimestre Minnesota Timberwolves Il a relevé sa différence, en fait, il a obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-34. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 126-129 en faveur de Minnesota Timberwolves.

Une grande partie de la victoire de Minnesota Timberwolves a été cimenté à partir de 27 points, six passes et cinq rebonds de D’Angelo Russell et les 21 points, cinq passes décisives et six rebonds de Malik Beasley. Les 22 points, sept passes décisives et 10 rebonds de Bam Adebayo et les 24 points, six passes décisives et deux rebonds de Kendrick nunn ils n’étaient pas suffisants pour Miami Heat Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement de la compétition, Miami Heat fera face Dallas Mavericks dans le American Airlines Arena. De son côté, le prochain adversaire de Minnesota Timberwolves sera Orlando Magic, avec lequel vous verrez les visages dans le Amway Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.