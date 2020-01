Miami Heat – Orlando Magic: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat prévalu en tant que local à Orlando Magic par 113-92 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Los Angeles Clippers par 117-122, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Los Angeles Clippers par 97-112, donc après le match, ils accumulent cinq défaites consécutives. Miami HeatAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 31 victoires en 45 matchs joués. Pour sa part, Orlando Magic, après le match, il reste également en play-off avec 21 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

28/01/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Le premier quart avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-1 partiel au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 31-21. Par la suite, au deuxième trimestre, il a coupé les distances Orlando MagicEn fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 lors du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 23-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 54-48 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Miami Heat ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel pendant ce quart de 19-2 et sont venus gagner par 24 points (76-52) et ont fini avec un résultat partiel de 31-23 (et un total de 85-71). Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et ont eu une différence maximale de 25 points (113-88), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-21. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 113-92 pour les joueurs de l’équipe locale.

En plus des joueurs de Miami Heat qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Bam Adebayo et Jimmy Butler, qui a obtenu 20 points, 10 passes décisives et 10 rebonds et 19 points, sept passes décisives et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Nikola Vucevic et Aaron Gordon pour ses actions pendant le match, avec 13 points, quatre passes décisives et 12 rebonds et 13 points et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, Orlando Magic il mesurera à nouveau ses forces avec Miami Heat dans le Amway Center. De son côté, le prochain jeu de Miami Heat sera contre Boston Celtics dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.