Miami Heat – Orlando Magic: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat il a réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic par 116-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Milwaukee Bucks par 105-89, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Portland Trail Blazers par 107-130, donc après le match, ils terminent une série de quatre défaites consécutives. Miami HeatAvec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 39 matchs gagnés sur 61 disputés. Pour sa part, Orlando Magic, après le match, il reste également en play-offs avec 27 victoires en 61 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat de 30-26. Ensuite, le deuxième quart a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 30-29. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 60-55 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 28-29 et un résultat global de 88-84. Enfin, le dernier quart-temps a de nouveau eu des alternances au tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-29. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 116-113 pour les joueurs de l’équipe à domicile.

Pendant le match, les actions de Goran Dragic et Duncan Robinson, qui a obtenu 25 points, neuf passes et deux rebonds et 27 points et deux rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils ont souligné Terrence Ross et Nikola Vucevic, avec 35 points et 22 points, sept passes et 16 rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Miami Heat fera face Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Centerlors de la prochaine réunion, Orlando Magic les visages seront vus avec Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.