Miami Heat – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Miami Heat il a gagné à la maison Philadelphia 76ers par 137-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent chercher la victoire loin de chez eux Orlando Magic par 89-102 et après ce résultat, ils obtiennent une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Boston Celtics par 116-95, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Miami Heat parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 33 victoires en 48 matchs joués. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, il reste également en position de barrage avec 31 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du quatrième pour terminer avec un résultat de 30-26. Ensuite, le deuxième quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 26-26. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 56-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont augmenté leur différence, marqué la différence maximale (20 points) à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 41-25 (et un total de 97-77). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Miami Heat ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont atteint une différence de 35 points (135-100), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 40-29. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 137-106 en faveur de l’équipe à domicile.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Jimmy Butler et Bam Adebayo pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 38 points, deux aides et sept rebonds et 18 points, 11 aides et huit rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Joel Embiid et Ben Simmons pour ses actions pendant le match, avec 29 points, deux passes décisives et 12 rebonds et 16 points, sept passes décisives et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Miami Heat sera contre Los Angeles Clippers dans le Staples Centertandis que la prochaine réunion du Philadelphia 76ers sera contre Milwaukee Bucks dans le Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.