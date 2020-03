Miami Heat pourrait être la prochaine équipe de Giannis Antetokounmpo

Très peu de choses ont été dites ces derniers temps sur la grande gestion des Miami Heat et comme Pat Riley a reconstruit un projet mort dans un concours avec seulement quelques mouvements. L’exécutif chevronné a réalisé plusieurs séances plénières cette saison, comme la signature de Jimmy Butler malgré l’absence de plafond et l’explosion de Bam Adebayo après son transfert à Hassan Whiteside.

Cependant, le mouvement maître pourrait arriver en 2021 (ou peut-être plus tôt) car la chaleur travaille de l’obscurité pour signer Giannis Antetokounmpo et faire de lui la star de Miami. Le Grec a une option de joueur après la campagne 2020/21 et son refus de s’engager sur le long terme avec Milwaukee a ouvert la porte à plusieurs équipes pour tenter d’obtenir leurs services.

La performance de Miami Heat pourrait affecter la décision de Giannis Antetokounmpo cet été https://t.co/3ie0qNQdFa pic.twitter.com/MVgyrXDQ3c

– Hot Hot Hoops (@hothothoops) 1 mars 2020

Compte tenu de cette situation, Miami pourrait arriver avec ses comptes publiés d’ici à 2021 pour pouvoir faire un effort salarial et rejoindre Giannis avec Butler et éventuellement Adebayo, sous le commandement d’Eric Spoelstra et avec l’aval de Pat Riley, constructeur des équipes championnes. de Miami. Face à cette offre, si le Heat continue d’être une équipe redoutable à l’Est, il ne faut pas exclure qu’Antetokounmpo envisage sérieusement de passer du froid du Wisconsin aux plages de Miami.

Il y a un peu moins d’une décennie, Miami a réussi à rassembler un terrible trois en rejoignant son escorte vedette et un pivot polyvalent avec le MVP actuel pour remporter deux titres et atteindre quatre finales. Tout comme Wade, Bosh et LeBron il y a quelques années, Butler, Adebayo et Giannis pourraient être la prochaine dynastie de South Beach.

