Mic’d up T.J. McConnell s’est amusé avec Furkan Korkmaz, Sixers dans la victoire

C’est toujours amusant de voir un ancien coéquipier, mais lorsque cet ancien coéquipier est au micro, cela peut ajouter aux hijinks sur le sol.

C’est ce qui s’est passé lundi soir lorsque l’ancien garde des 76ers de Philadelphie T.J. McConnell portait le micro de sa nouvelle équipe des Indiana Pacers et a décidé de s’amuser avec ses anciens coéquipiers et entraîneur.

McConnell a décidé de poursuivre les chaussures vertes de Furkan Korkmaz, suggérant qu’il avait perdu un pari et devait porter ces chaussures. Il les a également qualifiées de terribles, de sorte que le meneur de scrappy n’a pas approuvé le choix de chaussures par Korkmaz.

Il a également poursuivi l’entraîneur Brett Brown après avoir été appelé pour une faute technique et a dit à Mike Scott qu’il n’était pas “à ce sujet” et il a tiré sur ses Washington Redskins pour avoir eu une saison difficile. Il a finalement rejoint Ben Simmons, un ancien de LSU, et lui a dit qu’il était maintenant un fan de Clemson alors que les deux écoles se rencontraient également au championnat national lundi. LSU est reparti avec la victoire et le matériel pour que Simmons puisse avoir le dernier mot là-bas.

Ce fut une soirée amusante pour McConnell qui a pu obtenir des coups sur ses anciens coéquipiers et son équipe est repartie lundi avec la victoire sur les Sixers. Il a passé quatre saisons à Philadelphie avant de signer avec les Pacers pendant l’intersaison.

.