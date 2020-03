Michael Brockers incertain de sa propre valeur

Le vétéran de neuf ans des Rams de Los Angeles, Michael Brockers, aurait testé le marché des joueurs autonomes cet intersaison. Malgré une saison phénoménale dans la campagne 2019-2020, Brockers remet toujours en question sa valeur sur le marché.

Dans une récente interview avec ESPN, Brockers a déclaré qu’il n’était pas sûr de la valeur qu’il avait pour cette agence libre depuis qu’il jouait sur la même ligne défensive que le Pro-Bowler Aaron Donald.

“Cela me dérange un peu”, a déclaré Brockers. “Lorsque vous jouez contre l’une des plus grandes techniques à 3 qui ont jamais joué à ce jeu, vous avez une vision biaisée de ce qui est bon et de ce qui ne l’est pas parce que vous devez voir un gars qui a des sacs à deux chiffres chaque année et vous avez un gars comme moi, qui est un bon joueur, mais qui n’a pas autant de sacs. Donc, c’est un peu comme, quelle est ma valeur, quelle est ma valeur dans cette ligue? “

Néanmoins, Brockers vient de connaître une saison en carrière, enregistrant un record en carrière de 63 plaqués, neuf coups sûrs de quart-arrière et trois sacs avec les Rams. Le joueur de 29 ans a également obtenu une note globale étonnante de 74,6 grâce à Pro Football Focus. De plus, Brockers a réussi à rester en bonne santé dans son mandat avec les Rams, manquant seulement cinq matchs en huit ans de carrière.

Les Rams devraient avoir 19 millions de dollars d’espace de plafond salarial, selon Overthecap.com. Néanmoins, les courtiers quitteront très probablement les Rams pendant l’intersaison. Selon Lindsey Thiry d’ESPN, “il est prévu que le vétéran obtiendra un solide contrat pluriannuel ailleurs.” L’agent de Brockers pourra discuter des modalités du contrat avec le reste de la ligue à partir de lundi à midi.