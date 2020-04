Michael Carter-Williams mène les Sixers devant les Celtics

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Il n’y a pas eu beaucoup de bonnes nuits pendant The Process, mais une nuit à Boston, les 76ers se sont présentés et ont remporté leur deuxième victoire en moins d’une semaine. Ils se sont appuyés sur la recrue Michael Carter-Williams et le jeune Henry Sims pour faire le travail contre leurs rivaux.

4 avril 2014

Les Sixers venaient juste de terminer une séquence de 26 défaites consécutives et ils cherchaient à tirer parti de cette victoire. Alors, pourquoi ne pas l’essayer avec un affrontement avec le rival Celtics? Bien que les deux équipes n’aient connu aucun succès au cours de la saison 2013-14, Boston avait au moins encore Rajon Rondo et Jeff Green alors qu’ils cherchaient à entrer dans une nouvelle ère.

Au lieu que Rondo et Green aient de gros matchs, Carter-Williams a marqué 24 points, six rebonds et six passes décisives tandis que les Sims ont récolté 24 points et neuf rebonds alors que Philadelphie a capitalisé sur 22 revirements de Boston pour gagner 111-102. Thaddeus Young et Elliot Williams ont ajouté 15 points chacun dans la victoire.

Philadelphie a gagné pour la deuxième fois en quatre matchs et l’entraîneur Brett Brown était en extase alors qu’il déclarait aux journalistes:

“Nous sommes sur une bonne lancée!” L’entraîneur de Philadelphie Brett Brown avec le sourire. “Je suis tellement fier de leur capacité à jouer en équipe et à continuer de faire la bonne chose et j’ai un véritable désir de s’améliorer.”

La victoire a donné à Philadelphie 17 sur la saison et ils gagneraient deux de plus sur la saison pour terminer à 19-63. Carter-Williams a fini avec une moyenne de 16,7 points, 6,3 passes décisives et 6,2 rebonds sur son chemin pour remporter le titre de recrue de l’année. Ce serait le dernier vrai grand moment pour lui à Philadelphie avant qu’il ne soit envoyé aux Milwaukee Bucks à la date limite de sa deuxième saison.

