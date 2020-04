Michael Jordan a accepté le documentaire «The Last Dance» le jour du défilé des Cavs

La première très attendue de la série documentaire en 10 parties de “The Last Dance” sur la saison dernière de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, comme toutes les choses dans le monde du basket-ball, relie non seulement le passé de Jordan, mais aussi le présent et l’avenir de la NBA. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations, la plupart allant nulle part, sur ce qui a inspiré Jordan à sortir les bandes qui étaient en captivité depuis 1998. Et bien que la raison du documentaire ne soit claire pour Jordan lui-même, il y a un facteur incroyable du timing en ce qui concerne LeBron James qui ne peut pas être négligé.

Le jour où Jordan a accepté de faire le documentaire avec le producteur exécutif Mike Tollin, qui avait un documentaire que Jordan aimait sur Allen Iverson, LeBron James et les Cavaliers de Cleveland ont célébré leur incroyable championnat NBA 2016 dans les rues de Cleveland, selon un rapport de Ramona Shelburne d’ESPN.

“L’univers a un drôle d’humour”, a déclaré Tollin. “Parce que quand je me suis réveillé, j’ai mis ESPN pendant que je m’habillais, et il y a LeBron et les Cavaliers qui défilent dans les rues de Cleveland avec le trophée qu’ils venaient de gagner.”

“The Last Dance” promet un regard brut sur Jordan et les Bulls au cours de ce que tout le monde savait que ce serait leur dernière saison. Bien que Jordan ne le reconnaisse jamais, ou s’il le réalise, l’aspect subconscient de son acceptation du documentaire le jour où LeBron James a célébré un accomplissement qui le rendait similaire à Jordan pour beaucoup, c’est un timing incroyable.

.