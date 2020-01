Michael Jordan discute des comparaisons entre lui et LeBron James

À mesure que l’héritage de LeBron James grandit, il est devenu de plus en plus populaire de dire qu’il a dépassé Michael Jordan en tant que plus grand joueur de l’histoire de la NBA.

James a certainement un nombre absurde de distinctions et des statistiques incroyables pour soutenir son cas, mais il est presque impossible de dire lequel des deux a un plus grand héritage.

Ce débat a atteint l’un de ses nombreux points forts au cours de la saison 2018-2019 de la NBA lorsque James a dépassé la Jordanie pour la quatrième place sur la liste des scores de la NBA. Jordan a toujours été connu pour ses capacités de score prolifiques, et James le passant sur la liste de score était plein de munitions pour ceux qui croient que ce dernier est le plus grand de tous les temps.

Jordan, cependant, n’a aucun intérêt à essayer de se comparer à James. Non seulement cela est dû à l’argument des différentes époques, mais aussi parce qu’il ne veut pas faire de «mesure verticale» via SportsCenter:

Michael Jordan intervient dans le débat sur 🐐. pic.twitter.com/ZiKkeAoCmU

– SportsCenter (@SportsCenter) 24 janvier 2020

Bien qu’il puisse sembler que Jordan ne veuille pas parler trop de James, il est important de se rappeler que ce n’est probablement pas un signe d’irrespect. Jordan est le propriétaire des Charlotte Hornets, et dire des choses sur James et son héritage peut techniquement être considéré comme une violation de la falsification. Cela signifie qu’il essaie probablement de faire attention à ce qu’il dit.

Jordan et James se sont toujours respectés mutuellement, car la NBA est formidable de voir d’anciens joueurs soutenir les joueurs actuels et vice versa.

Jordan sait probablement que James pourrait être la personne qui le détrônera comme le plus grand joueur de tous les temps et sait également que cela n’a vraiment aucun effet sur l’héritage qu’il s’est construit.