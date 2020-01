Michael Jordan dit que LeBron “a fait sa marque, continuera de le faire”

Les choses n’ont pas toujours été très cordiales entre Michael Jordan et LeBron James, les disputes entre les fans faisant encore plus rage au cours des cinq dernières années pour savoir qui est le meilleur de tous. Mais si LeBron lui-même n’a pas hésité à dire qu’il pensait qu’il était le meilleur de tous les temps après avoir remporté le titre 2016, il a également toujours respecté Jordan. Vendredi après-midi à Paris, la Jordanie a exprimé une partie de ce même respect dans un forum public.

S’exprimant lors d’une conférence de presse de la NBA à Paris, où ses Charlotte Hornets joueront les Milwaukee Bucks, Jordan a été interrogé sur les comparaisons avec James et a évité de répondre directement parce qu’ils ont joué à différentes époques, avant de dire que les jours où James a fait sa marque sont loin d’être terminées, selon Malika Andrews d’ESPN.

Jordan est une personne de compétition réputée et n’abandonnerait jamais complètement le titre de plus grand joueur de tous les temps. Cependant, ce que LeBron a fait à son époque est indéniable et Jordan reconnaît aussi bien que quiconque que l’ère de LeBron est loin de se terminer.

.