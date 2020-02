Michael Jordan et le grand geste avec Vanessa Bryant

Tout au long de la journée d’aujourd’hui, des milliers de personnes se sont rassemblées à l’intérieur et à l’extérieur du Staples Center pour dire au revoir à Kobe Bryant, à sa fille Gianna et à toutes les victimes du tragique accident qui a coûté la vie à la star. Parmi les invités les plus éminents, de nombreuses gloires de la NBA étaient présentes, avec Magic Johnson, Gregg Popovich, Shaquille O’Neal, Pau Gasol et Michael Jordan, entre autres. Juste les anciens Bulls avaient un beau geste envers la veuve de Kobe.

Le moment le plus excitant de la journée s’est produit lorsque la veuve Vanessa Bryant est montée sur scène pour s’adresser au public qui remplissait le stade, aux environs et à tous ceux qui le regardent en ligne. Pendant le discours, Vanessa a évoqué ses souvenirs de son mari, partenaire et ami, avec qui elle a formé une famille et a eu plusieurs filles. Ses paroles ont non seulement excité le public, mais aussi la femme elle-même qui a fondu en larmes lorsqu’elle a fini de parler.

Face à cette situation, Jordan s’est approché de la scène et a aidé une Vanessa visiblement excitée à descendre et à se remettre d’un tel moment. Un geste qui ne fait que mesurer la grandeur et le respect que Jordan avait pour Kobe et sa famille.

“Repose en paix”

Vanessa Bryant termine son discours et le Staples Center applaudit debout.

Michael Jordan l’aide à descendre la scène

Moment plein d’excitation au Staples Center pic.twitter.com/ZkQtcB5CMM

– ESPN.com.mx (@ESPNmx) 24 février 2020

.