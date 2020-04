Michael Jordan et Steph Curry, ou comment changer le cours de la NBA

Bien que cela puisse ressembler à une opinion impopulaire à un moment donné, il ne fait aucun doute que Stephen Curry a révolutionné le basketball. Comme des gens comme Julius Erving, Magic Johnson, LeBron James ou Michael Jordan, la base a fait du lancer de trois points une arme de plus du jeu et a changé la façon de se défendre dans un match, de tirer et de comprendre le basket.

Précisément avec la Jordanie, la Golden State Guard a beaucoup plus de similitudes qu’il n’y paraît. Pour commencer, leurs trajectoires étaient similaires, car elles n’étaient pas valorisées dans leur jeune âge (Curry a à peine reçu des bourses d’études collégiales et Jordan a été retranché d’une équipe de jeunes), les deux n’étaient pas non plus des priorités dans le projet, puisque Jordan est tombé à la troisième place et Curry au septième, en plus de se souvenir que deux bases ont été choisies par le Minnesota juste devant lui.

Son Airness vs. The Baby-Faced Assassin: deux superstars complètement différentes, deux voies complètement différentes vers la grandeur. @ Loganmmurdock compare la montée en puissance de Steph à celle de MJ https://t.co/bdAUjdlnFI pic.twitter.com/UmreREtdul – Warriors sur NBCS (@NBCSWarriors) 20 avril 2020

Au-delà de cela, leur carrière a ensuite été très différente et leurs personnalités sont également différentes, les deux ont révolutionné la façon de voir la NBA et ce sont peut-être les deux périmètres les plus importants de l’histoire, avec le pardon de Magic Johnson et Kobe Bryant. Jordan a minimisé les centres et a changé la façon dont les gardes de tir ont joué en ayant une capacité athlétique unique et un jeu dans l’air si bon qu’il a gagné le surnom “Air”, obligeant les défenses à modifier leur comportement jusqu’à ce que limiter les règles de Detroit Jordan, tout pour l’arrêter.

Curry, d’autre part, a obligé les défenses à le défendre du milieu de terrain, ouvrant beaucoup plus d’espaces, car cela a conduit au lancement de trois points à un niveau de neige, non seulement comme accessoire mais comme arme principale qui peut se lancer à huit ou neuf mètres du panier et du score, générant que les défenses doivent être presque zonales et que les joueurs sans mobilité sont quasiment exclus du jeu.

Le fil qui les unit tous les deux, en plus de la Caroline du Nord (où Curry a grandi et Jordan a brillé à l’université) est Steve Kerr. Le même fidèle écuyer de Jordanie qui a contribué à cimenter la légende du gardien de tir est l’entraîneur qui a permis à Curry de remporter trois anneaux et cinq finales en cinq ans, battant tous les triples records. Sans aucun doute, ces deux génies de la NBA sont plus proches l’un de l’autre qu’il n’y paraît.

