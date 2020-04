Michael Jordan ne s’est pas concentré sur «je» mais sur «nous»

Les séquelles de la diffusion dimanche des épisodes 3 et 4 de «The Last Dance» ont révélé qu’il y a beaucoup de sentiments qui ne disparaissent pas avec le temps, comme les sentiments de ressentiment de Michael Jordan envers les Pistons de Detroit. Et il semble que quelqu’un de l’univers LeBron James n’ait pas surmonté ses propres problèmes dans le passé en ce qui concerne LeBron.

L’ancien entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers et l’entraîneur européen très décoré David Blatt semblent qualifier LeBron James d’égoïste par rapport à Michael Jordan, après avoir également suggéré que Jordan est plus grand que LeBron, ce qui en termes de ventes de chaussures est difficile à discuter, lors d’une après- émission à la télévision israélienne après “The Last Dance”.

“Michael Jordan est plus grand que LeBron James”, a-t-il souligné dimanche en commentant les derniers épisodes disponibles, “il a remporté le plus de championnats avec une seule équipe et ne s’est pas concentré sur le” je “mais sur le” nous “. Mais sûrement, en termes de capacité et d’influence, ils sont tous les deux parmi les cinq meilleurs joueurs de l’histoire. » via Eurohoops

Alors que Blatt est loin d’être le seul à penser que Jordan a eu un impact plus important que Jordan, la mention gratuite de se concentrer sur le «je» et le «nous» montre qu’il a encore beaucoup de ressentiment à propos de son court mandat avec les Cavaliers. qui a finalement pris fin des mois avant de remporter son premier championnat NBA.

