Michael Jordan parle de son documentaire The Last Dance

Le monde du basket-ball vit dans un état d’ataraxie dont seule une première très attendue ne peut que l’enlever pour le moment. Ceci est le documentaire sur la saison de la Chicago Bulls 1997/98, en accordant une attention particulière à la manière dont Michael Jordan, son quotidien, sa façon de comprendre la vie et les routines à l’extérieur et à l’intérieur de la cour. À l’heure où son sceptre de meilleur joueur de l’histoire semble menacé par d’autres noms, Netflix est en avance sur la diffusion d’un documentaire qui suscitera sûrement une grande anticipation. Les jours précédents, plusieurs médias tentent de trouver des nouvelles et des avancées, et dans The Athletics, ils ont fait écho à une conversation du 23 avec Jason Heir, réalisateur du documentaire.

Dans ce document, l’héritier susmentionné plonge dans la version la plus humaine et la plus modeste de la Jordanie, découvrant une certaine insécurité face à la réalisation de ce documentaire. «Je ne sais pas si je veux faire ça. Quand je le vois, je peux le détester, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi c’était si intense, pourquoi j’ai fait les choses que j’ai faites, et pourquoi j’ai essayé à peu près parfois. Quand les gens verront les vidéos dans lesquelles je parle à certains collègues, ils penseront que je suis une personne horrible “, est venu avouer un Jordan qui reconnaît avoir été quelque peu brusque avec Scotty Burrell. “Ils devront comprendre que nous avons travaillé comme ça parce que l’expérience était maximale, nous avions besoin de gens durs dans l’équipe”, révèle-t-il.

Michael Jordan vole à nouveau. Le 20 avril arrive «The Last Dance», la série sur sa vie, sa carrière et les meilleures années de la NBA. pic.twitter.com/lN8RtHIpF4

– Netflix Espagne (@NetflixES) 31 mars 2020

“Nous devions voir sur quels gars nous pouvions compter pour les moments clés et pour cela nous devions être très exigeants. J’ai vu cela comme une opportunité de prouver sa force, mais les gens ne le comprennent probablement pas de la même manière”, dit-il. Michael Jordan. Il faut se rappeler quelles sont les dates de sortie de «La dernière danse» à travers Netflix Espagne, car une grande attention médiatique a été générée autour de ce documentaire composé de dix chapitres.

-Episodes 1 et 2: 20 avril

-Épisodes 3 et 4: 27 avril

-Episodes 5 et 6: 4 mai

-Episodes 7 et 8: 11 mai

-Épisodes 9 et 10: 18 mai

