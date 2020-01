Michael Jordan parle du potentiel de James Harden

Avant le match de son équipe samedi à Paris, en France, le propriétaire de Charlotte Hornets et le grand talent de la NBA Michael Jordan a répondu aux questions des médias aux côtés du commissaire de la NBA, Adam Silver.

Jordan, qui ne parle pas souvent aux journalistes et n’a pas fait de conférence de presse depuis près d’un an, a abordé un large éventail de sujets liés au basket-ball lors de son chat. L’un d’eux était le potentiel du gardien des Rockets de Houston, James Harden, à battre son record de pointage en une seule saison.

La Jordanie a obtenu en moyenne 37,1 points par match au cours de la saison 1986-1987, ce qui est le plus grand nombre de gardiens de l’histoire de la NBA et le plus élevé de tous les joueurs au cours des 57 dernières années. Pendant une grande partie de la saison 2019-2020, la moyenne de score de Harden a légèrement dépassé le clip incroyable de Jordan d’il y a 33 ans.

En entrant dimanche, Harden (36,1) était tombé juste derrière le rythme de Jordan, en raison de son effondrement bien documenté en janvier.

Mais compte tenu de ce que Harden a fait pendant près d’une demi-saison, il est certainement toujours possible que le MVP 2018 puisse renverser la vapeur et effectuer une dernière manche au record de 1986-87 de la Jordanie. Concernant cette possibilité, la Jordanie a déclaré:

Je pense que tous les disques sont une fierté pour le travail que vous mettez dans le jeu. Alors oui, je suis content de l’avoir. Je suis content de l’avoir parce que je pense que cela montre en fait combien vous avez pratiqué et l’effort que j’y ai mis. Je pense que ce que vous voyez dans James Harden est la même chose. Il ne fait pas ça par caprice. C’est quelque chose sur lequel il a travaillé et il a été perfectionné au point où les résultats commencent à apparaître.

Le jeu lui-même est un jeu amusant à regarder. Beaucoup plus de trois. Je pense que les joueurs européens ont élargi le style de basket-ball en raison de la polyvalence qu’ils ont apportée au jeu, ce qui, je pense, est bon pour la ligue, qui a augmenté ses scores. Je pense donc que ça va continuer à s’améliorer, et cela nous oblige en tant qu’Américains à jouer un match de basket beaucoup plus complet. C’est ce que les acteurs européens nous ont appris en tant qu’individus dans les États.

Jordan a été six fois champion de la NBA, cinq fois MVP, 14 fois All-Star et 10 fois champion de la NBA au cours de sa riche carrière. Le Temple de la renommée est largement considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du basket-ball.

Quant à Harden, en raison d’une récente ecchymose à la cuisse, il est douteux de jouer lors du prochain match de Houston dimanche après-midi à Denver. S’il joue, ce sera la prochaine occasion pour Harden d’essayer de sortir de son marasme et de reprendre l’ascension des rangs des listes de pointage historiques de la ligue.

Le pourboire est prévu à 14 h 30. Heure centrale.

