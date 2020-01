Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Pau Gasol et plus pleurent Kobe Bryant

Le monde du sport a été secoué dimanche matin avec des informations selon lesquelles la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, est décédée dans un accident d’hélicoptère à Calabasas. Depuis que plus de détails sont apparus, on a appris que la fille de Bryant, Gianna, faisait partie des passagers qui n’ont pas survécu.

La cause de l’accident fait actuellement l’objet d’une enquête. On pense que Bryant et sa fille étaient en route pour la Mamba Sports Academy pour un match.

“La famille de la NBA est dévastée par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué.

«Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qui est possible quand un talent remarquable se mêle à une dévotion absolue à la victoire. Il a été l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire de notre jeu avec des réalisations légendaires: cinq championnats NBA, un prix MVP NBA, 18 sélections NBA All-Star et deux médailles d’or olympiques.

Mais on se souviendra surtout de lui pour avoir inspiré des gens du monde entier à acheter un ballon de basket et à concourir au mieux de leurs capacités. Il était généreux avec la sagesse qu’il avait acquise et considérait que c’était sa mission de la partager avec les générations futures de joueurs, prenant un plaisir particulier à transmettre son amour du jeu à Gianna.

«Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, Vanessa, et à leur famille, à l’organisation des Lakers et au monde du sport dans son ensemble.»

Les anciens coéquipiers de Bryant, dont Shaquille O’Neal et Pau Gasol, ainsi que Michael Jordan et Nike, ont été parmi ceux qui pleurent sa mort sur les réseaux sociaux.

Déclaration de Michael Jordan: pic.twitter.com/oI7w6e7HLI

– Estee Portnoy (@esteep) 26 janvier 2020

Mamba Forever. pic.twitter.com/wIchSUwFM2

– Nike (@Nike) 26 janvier 2020

Les Lakers ont appris la mort de Bryant alors que la charte de leur équipe était toujours en vol depuis Philadelphie. L.A.est resté sur la côte Est une nuit supplémentaire après avoir subi une défaite contre les 76ers à la fin de leur road trip annuel des Grammy.

Bryant venait juste de faire la une des journaux en ce qui concerne LeBron James qui est arrivé troisième sur la liste des meilleurs scores de la NBA. Bryant a félicité James sur les réseaux sociaux et l’actuel Lakers All-Star a montré son adoration pour le quintuple champion en portant des chaussures personnalisées.