Michael Jordan termine une carrière spectaculaire à Philly

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition d’un retour en arrière nous ramène à 2003 lorsque les Sixers ont accueilli les Washington Wizards pour la finale de la saison. Les Sixers avaient déjà bouclé une place en séries éliminatoires et ils entraient dans les séries éliminatoires en se sentant bien dans leur peau, et cela aurait dû être un match nul. Ce qui a rendu celui-ci spécial, c’est que c’était le dernier match de l’incroyable carrière de Michael Jordan.

16 avril 2003

Ce match n’a jamais été proche. Les Sixers ont pris une avance de 31-20 après un quart et ils ont maintenu une avance à deux chiffres au cours du match. Ce fut une éruption alors qu’Allen Iverson a récolté 35 points et six passes alors que Philadelphie a facilement réussi une victoire de 107-87.

Par conséquent, les Wizards ont éliminé Jordan dans le quatrième, mais avec environ 9,5 minutes restantes dans le jeu, les fans ont commencé à chanter “nous voulons Mike” car ils voulaient lui donner une expulsion appropriée. L’entraîneur des Wizards Doug Collins a plaidé avec Jordan, qui ne voulait pas reprendre le match en raison du score, mais finalement, il est entré et il a été victime d’une faute d’Eric Snow.

Jordan est monté sur la ligne et a effectué les deux lancers francs pour mettre un arc sur l’une des plus grandes carrières de l’histoire de la NBA. Washington a ensuite commis une faute pour le faire sortir de là et il a reçu une ovation debout de la foule et des joueurs. Il a terminé avec 15 points pour une équipe de Wizards qui n’a jamais pu cliquer pendant ses deux saisons là-bas.

Après le match, il a déclaré aux journalistes:

Il est temps de passer à autre chose. C’est plus facile d’accepter ça parce que physiquement je le sais et le sens… Je n’ai jamais, jamais pris le jeu pour acquis. J’étais très fidèle au jeu, et le jeu était très vrai pour moi. C’était juste aussi simple.

Les Sixers ont poursuivi en séries éliminatoires et ils ont éliminé les Hornets de la Nouvelle-Orléans au premier tour, mais ils sont tombés aux Pistons de Détroit au deuxième tour en six matchs.

.