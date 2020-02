Michael Malone exhorte les gens à “continuer à dormir” sur Nikola Jokic s’ils le souhaitent

Après avoir terminé à la quatrième place la saison dernière lors du vote MVP, le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic n’a pas la même reconnaissance cette saison. Cependant, le manque de respect de Jokic n’est pas un problème pour l’entraîneur-chef des Nuggets Mike Malone.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Jokic n’obtenait plus de bavardages MVP, Malone avait ceci à dire par le chanteur du Denver Post:

“Je ne suis pas sûr. Et nous ne nous en préoccupons pas. Si tu veux dormir sur les Nuggets, si tu veux dormir sur Nikola, continue de dormir.

La saison dernière, Jokic a éclaté pour 20,1 points, 10,8 rebonds et 7,3 passes décisives par match tout en menant Denver au deuxième rang de la Conférence Ouest.

Cette saison, le septuple serbe affiche des statistiques presque identiques avec 20,6 points, 10,2 rebonds et 6,9 passes décisives tout en augmentant son objectif de terrain et ses pourcentages de trois points à 51,8 et 32,9% respectivement.

Non seulement le grand homme de 25 ans continue de faire des chiffres incroyables, mais Jokic pousse également une fois de plus les Nuggets à la moitié supérieure dans l’Ouest.

À 38-17, Denver est à nouveau la deuxième tête de série de la conférence et compte actuellement quatre matchs de retard sur les Lakers de Los Angeles pour la première fois.

Un début de saison relativement lent peut être ce qui entrave les chances de MVP de Jokic, mais pour l’instant, le pro de la cinquième année joue sans doute le meilleur basket de sa carrière.