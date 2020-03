Michael Malone s’adresse au DNP de Michael Porter Jr.

Michael Porter Jr. ne s’est pas adapté lors de la victoire des Denver Nuggets contre les Charlotte Hornets jeudi. Cherché pour obtenir des commentaires sur cette décision, l’entraîneur-chef Michael Malone a défendu sa décision, mais a déclaré que cela ne signifie pas immédiatement que Porter Jr. ne jouera pas lors du prochain match.

Par Mike Singer du Denver Post, Malone a souligné que les Nuggets se sont classés 27e en NBA depuis la pause des NBA All-Star. En tant que tel, il fait quelques ajustements mineurs pour résoudre ce problème.

Interrogé Malone sur le DNP de Porter, il a répondu que c’était parce que la défense de Denver s’était classée 27e en NBA depuis la pause des étoiles.

“Cela ne signifie pas qu’il ne jouera pas contre Cleveland.”

– Mike Singer (@msinger) 6 mars 2020

Porter Jr.est le 14e choix des Nuggets au repêchage de la NBA 2018. Cependant, il s’est absenté toute l’année 2018-19 en raison d’une blessure au dos. Cette année, en 45 matchs (un départ), l’attaquant de 6 pieds 10 a en moyenne 7,8 points et 4,3 rebonds en 14,2 minutes.

Malone a lentement intégré Porter Jr. dans l’alignement en le mettant en place environ cinq à 10 minutes par match. En janvier, les minutes de Porter Jr. ont atteint 21,4 minutes par match. Puis en février, Porter Jr. a subi une blessure à la cheville qui l’a mis à l’écart pendant la majeure partie du mois.

Contrairement à la plupart des jeunes joueurs, Porter Jr. occupe une position unique car il fait partie d’une équipe considérée comme un prétendant au titre. Alors que la plupart des jeunes joueurs tentent de s’établir, Porter Jr. se demande comment il peut aider son équipe.

“C’est assez fou. C’est ma première année et nous avons une chance de remporter le championnat “, a déclaré Porter Jr. à Nuggets.com.” Je peux en faire partie, je peux jouer un peu. J’essaie juste de m’améliorer et de faire ce que je peux pour aider cette équipe. [I’m] pas vraiment inquiet de ma réussite individuelle. Je suis plus inquiet de savoir comment je peux aider cette équipe. “

Les Nuggets arborent actuellement un dossier de 42-20 et sont tenus de faire les séries éliminatoires. Porter Jr. pourra-t-il aider son équipe dans sa quête de ce titre?