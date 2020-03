Michael Rubin, co-partenaire de Sixers, indigné de sa décision de réduire ses salaires

Les Philadelphia 76ers sont au milieu d’un cauchemar de relations publiques. Lundi soir, l’équipe a annoncé la décision de réduire jusqu’à 20% les salaires de certains employés en réponse aux difficultés financières que l’équipe est sur le point de subir en raison du coronavirus. Cela a provoqué beaucoup d’indignation de la part des gens de l’associé directeur Josh Harris et du reste du groupe de gestion Sixers.

Cette décision a ensuite poussé la superstar Joel Embiid à intensifier et à donner 500 000 $ non seulement aux efforts de secours contre les coronavirus, mais aussi à aider les employés dont le salaire serait réduit.

Il y a un partenaire qui est indigné par la décision de l’équipe de le faire et c’est le co-partenaire Michael Rubin. The Athletic’s Shams Charania rapporte:

Michael Rubin, le copropriétaire de 76ers, est bouleversé et indigné par le fait que l’équipe ait décidé de réduire temporairement le paiement de certains employés jusqu’à 20%. Rubin n’était pas censé faire partie du processus de prise de décision cette semaine au niveau de la propriété et vous commencez déjà à voir les implications financières de l’épidémie de coronavirus commencer à s’infiltrer dans le niveau NBA.

Rubin a été un grand partisan de l’aide aux gens et il a joué un rôle clé en aidant le rappeur de Philadelphie Meek Mill à lutter contre le système de justice sociale. C’est maintenant l’occasion pour Rubin d’intensifier et de donner de l’argent maintenant et d’aider les employés du Wells Fargo Center qui manquent de travail en ce moment.

