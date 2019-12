Michael Vick réfléchit sur le pardon, sa carrière dans le football et les prochaines étapes

Michael Vick est l'un des joueurs les plus électrisants que la NFL ait jamais vus. En plus de devenir l'un des athlètes les plus populaires de l'histoire du sport à Atlanta, Vick a établi la norme pour les quarts mobiles au cours de sa carrière de 13 ans dans la NFL, ouvrant la voie à des gars comme Lamar Jackson.

Vick est également l'un des joueurs les plus polarisants de l'histoire de la NFL. Sa carrière a été suspendue en 2007 après avoir plaidé coupable pour participation à un réseau de combats de chiens et passé 21 mois en prison fédérale. Son retour en 2009 avec les Eagles de Philadelphie a donné la meilleure saison de sa carrière, qu'il a poursuivie jusqu'à sa retraite en 2015. Il passe maintenant la plupart de son temps en tant qu'analyste avec Fox Sports sur Fox NFL Kickoff (ainsi que d'autres programmes FS1) et travailler avec la Team Vick Foundation.

Vick s'est entretenu avec SB Nation pour discuter de sa carrière, de sa peine en prison, du pardon (et de son absence), ainsi que de ce qu'il veut faire à l'avenir.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

SB NATION: Certains quarts ont couru bien avant vous, mais vous étiez le premier Michael Vick. Quels joueurs avez-vous admiré en grandissant et avez-vous déjà envisagé de devenir un joueur qui n'a jamais existé auparavant?

MICHAEL VICK: J'ai grandi en admirant Joe Montana, Steve Young, Jerry Rice, Barry Sanders, Walter Payton, Deion Sanders, John Elway, Randall Cunningham, Warren Moon. Des joueurs d'élite qui ont tous changé la donne. J'ai vu qu'il y avait de la place pour ça dans le football. Même quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à attaquer le terrain et à faire du football comme je le faisais au lycée, je me suis juste dit que je ne changerais jamais de style. Et puis je me suis dit quand je vais à la Ligue nationale de football, si je l'ai fait un jour, que j'utiliserais le même style. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de différent, je me disais simplement: «C'est ainsi que je joue. Et c'est spécial, et c'est différent, et je vais l'utiliser. »

SBN: À quel moment avez-vous réalisé: «Je suis un quart-arrière différent», dans le sens où vous faites des pièces qui n’ont jamais été jouées auparavant?

MV: Je pense que c'était ma deuxième saison et nous avons effectué une séquence de huit matchs après un début difficile. Nous avons connu une séquence de huit victoires consécutives, et je me sentais juste comme le meilleur joueur sur le terrain lorsque j'ai fait un pas sur le terrain. C’est différent quand vous ressentez cela, et vous le savez, et vous entrez dans un jeu en disant: «Personne sur le terrain n’est meilleur que moi. Même si c'est Ray Lewis là-bas, si c'est Charles Woodson. Aucune infraction, mais je suis le meilleur joueur sur le terrain. »

SBN: Et cela dit, le 1er décembre 2002. Vikings, en heures supplémentaires, la course de touché de 42 verges. Comment était le groupe avant cela? Que retenez-vous du jeu et où vous placez-vous parmi les meilleurs jeux que vous ayez jamais réalisés?

MV: C'est drôle parce que ce match contre les Vikings du Minnesota ne fait même pas partie de mes meilleurs matchs. Je pense que c'est probablement une pièce dont je peux être fier car je n'ai pas prédéterminé que j'allais courir. Ils ont joué une défense que je pensais qu'ils allaient jouer, donc je pense que faire partie d'un bon quart-arrière – un excellent quart-arrière est d'avoir une longueur d'avance et d'avoir toujours un plan de sauvegarde. Et le plan de sauvegarde a juste fonctionné. Je viens de faire un grand jeu, mais une décision encore meilleure.

SBN: De votre point de vue, en termes de confort et d'ajustement, quelles étaient les différences les plus importantes dans le jeu pour Dan Reeves et Jim Mora? Souhaitez-vous pouvoir gagner plus de temps avec Reeves?

MV: Dan m'a rédigé un plan de ce qu'il ferait à long terme – il n'a tout simplement jamais eu le coup de feu. Il a été licencié après mon retour après une blessure lors de ma troisième saison, et ce fut une période très difficile parce que ce qu'il a fait en 2002 m'a montré qu'il allait profiter de mon talent.

Même si ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, c'est toujours lui qui utilise mon athlétisme et mes capacités. Cela a fonctionné pour notre équipe et nous avions une équipe de football un peu moyenne. Je pense que notre défense était probablement meilleure que notre attaque, et nous avons pu faire les séries éliminatoires. Mais c'était différent quand Jim est entré et il a amené son coordinateur offensif qu'il avait connu à San Francisco. Ils m'ont présenté ce système de la côte ouest et c'était comme s'ils essayaient juste de me transformer en passeur. Ça m'a tout pris. Tout ce que j'avais, je devais gagner. Ce n’était certainement pas facile car j’étais toujours en mode brouillon et je devais toujours improviser.

SBN: À quel point était-ce frustrant pour vous? Parce que vous aviez un cadeau si rare, et vous avez dit que vous vous sentiez comme si vous étiez le meilleur joueur de football sur le terrain, et qu'il ne jouait pas à vos forces.

MV: Ce n'était pas frustrant parce que je l'ai fait fonctionner. J'étais assez bon pour prendre un système, l'apprendre, sortir sur un terrain de football professionnel et y arriver. Nous sommes allés au match de championnat NFC. Je n'ai pas été frustré jusqu'à ce que les équipes commencent à comprendre les tendances et ce que nous faisions. Ce n’était tout simplement pas un changement de direction, alors tout était comme «C’est comme ça que ça va être.»

Mais la frustration n’était pas là parce que j’étais en mesure de le faire fonctionner. Je pense qu'une fois que je me suis précipité sur 1 000 verges en 2006, je sentais que j'avais tellement de responsabilités que je savais que j'avais besoin d'un changement dans l'infraction. J'ai commencé à le ressentir moi-même, les entraîneurs l'ont ressenti et je pense que l'appropriation l'a également ressenti.

SBN: Cela fait partie de ce qui vous a rendu formidable – vous avez fait fonctionner les choses. Désormais de Newport News, il a été repêché n ° 1 par le Faucons – déménager de là à Atlanta est un très gros saut. Comment s'est passé l'ajustement, être à Atlanta et signer un gros contrat pour vous? Quel était ton style de vie?

MV: La grande partie était que j'ai été élevée humblement et je sentais tout ce pour quoi je devais travailler – lycée, collège – il n'y avait pas besoin de changer. J'aime toujours rentrer chez moi; J'aime toujours être avec ma mère, mes sœurs et ma famille. Aller à Atlanta, ce n'était pas un choc culturel – c'était juste être plus concentré et ne pas vouloir être un buste.

Ma seule préoccupation en entrant dans la Ligue nationale de football était simplement d'être le meilleur joueur possible, de gagner un deuxième contrat et de prouver que vous n'êtes pas un buste. Toute distraction que j'avais jusqu'à aller dans une nouvelle ville, une nouvelle culture, un endroit où le hip-hop et le divertissement étaient à son apogée et l'apogée – je pouvais juste tomber dedans.

SBN: Je pense que l'un des aspects les plus intéressants de votre carrière qui touche de nombreuses têtes est que vous avez culminé à Atlanta pendant une période importante pour cette ville, culturellement. Les parrains de la musique piège arrivaient et Atlanta obtenait son respect le place pour le hip-hop. Comment était-ce d'être dans la vidéo "Rubberband Man" avec T.I. et Usher, et comment est-ce arrivé?

MV: Être dans la vidéo "Rubberband Man" était tellement cool, mec. Moi et T.I. sorte de le faire tôt. Ludacris, je le rencontrais tout le temps – Usher, 2 Chainz, quand il était jeune, Gucci Mane, Outkast, vous savez – c'était tellement amusant d'être en ville et de connaître ces gars que je respecte ce ils le font à tant de niveaux. Et nous voici, ensemble, en train de changer la culture. Je pouvais juste en parler avec l'aspect footballistique et la démographie sportive. Je vais vous dire ceci, l'hospitalité de tous ces gars, même si la plupart d'entre eux étaient d'Atlanta – ils m'ont accueilli comme si j'étais l'un d'eux.

Et Atlanta sera toujours ma deuxième maison. Ces gars-là sont toujours amis à ce jour, et nous avons fait quelque chose de génial pour la ville à une époque où les temps changeaient.

SBN: Vous avez parlé de votre relation avec la ville dans votre Tribune des joueurs article, combien il était difficile de regarder le projet des Falcons Matt Ryan, y compris la façon dont vous suivez toujours les Falcons. Êtes-vous passionné par les Falcons et à quelle fréquence revenez-vous à Atlanta?

MV: Je reviens au moins une fois par mois. Je recherche toujours le gars; Je soutiens toujours les fans, le plus important – qu'ils obtiennent le divertissement. Donc c'est super à voir, mec. Arthur m'a toujours avec moi; nous jouons toujours au golf ensemble. Je continue juste de prier pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils continuent à travailler à travers des moments difficiles. Vous savez, les jours meilleurs sont à venir, et j'espère qu'ils garderont l'entraîneur-chef Dan Quinn. Je pense que c'est un gars formidable. J'ai eu la chance de le rencontrer personnellement et je l'aime vraiment beaucoup. Il s’agit davantage de divertissement pour la ville et de mise en scène pour la ville. C’est ce qui est le plus important.

SBN: Je pense que l'une des images les plus emblématiques de votre séjour à Atlanta qui explique le mieux votre importance pour rendre la franchise pertinente est celle de Arthur Blank vous pousse dans un fauteuil roulant lorsque vous avez été blessé en 2003. Quelle a été votre relation avec lui au fil des ans?

MV: Quand les gens me posent des questions sur ma relation avec Arthur, je leur dis toujours que c'est cohérent. Il est toujours la même personne, toujours plein d'énergie, toujours positif et toujours attentionné. Si c'est un homme plus honnête que j'ai jamais rencontré de ma vie, c'est bien M. Blank. Je pense que chaque joueur de l'équipe des Falcons d'Atlanta et chaque personne qui a déjà travaillé avec lui pourraient probablement dire la même chose si vous ne le frottiez pas dans le mauvais sens, car il peut aussi être accrocheur.

C'est ce qui crée le niveau de respect, et c'est pourquoi les gens l'aiment, parce que vous parlez d'être un vrai patron. C'est un vrai patron. C'est un gars pour qui tu veux travailler.

SBN: Votre séjour ici a manifestement pris fin brutalement lorsque vous avez passé 21 mois en prison fédérale. Vous avez eu vos humbles débuts; vous avez atteint le sommet du sommet. Comment le fait d'être dans cette atmosphère vous a-t-il changé en tant que personne?

MV: C'est effrayant – quand vous entrez pour la première fois, et vous ne savez pas à quoi vous attendre. Quiconque ne vient pas de ce type de style de vie, ou ne se met jamais dans une position où vous pouvez être envoyé en prison – je ne pouvais pas m'adapter, je ne pouvais pas raconter. Mais je l'ai fait parce que j'en savais assez, et je connaissais les gens, et je savais comment me gérer. Cela a changé ma vie, car je devais en savoir plus sur moi personnellement et sur le défi quotidien de me pousser à sortir de la prison.

Vos objectifs et vos façons de penser sont toujours plus dynamiques, je pense, lorsque votre dos est contre le mur. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je viens de sortir une meilleure personne. Plus de compréhension, plus de loyauté, plus de confiance – j'avais une meilleure compréhension de la vie. J'ai toujours su que j'avais besoin de ça. J'ai toujours voulu être une personne qui n'échappait pas toujours aux grandes opportunités et aux pièces que je pouvais être autour, et aux gens que je pouvais être. J'ai toujours évité cela. Je pensais que je n'en avais pas besoin. C'est comme, mec, je dois profiter de certaines des grandes choses que Dieu a mises dans ma vie. Je suis revenu plus d'une personne humaine et je respecte cela plus que tout.

Photo de Jonathan Ernst / .

SBN: Y a-t-il eu un seul moment pour vous où vous avez décidé que vous vouliez être meilleur?

MV: Non, chaque jour, ça a été difficile. Vous savez, tout d'abord, vous êtes assis dans la cellule et vous vous demandez: «Pourquoi suis-je ici?» Et vous vous sentez comme l'écume de la terre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aspirer à faire de grandes choses.

J'ai pu penser à court terme car je n'avais pas beaucoup de chemin à parcourir. J'avais tellement de gens là-bas qui m'ont soutenu et m'ont poussé à être meilleur, à me pousser tous les jours. Aussi fou que cela puisse paraître, et je sais que c'est ironique, je dis toujours aux gens que je ne changerais pas cette partie de ma vie pour rien parce que j'ai tellement appris sur les gens, tellement sur moi-même, et cela a fait de moi une meilleure personne.

SBN: Comment c'était de partir enfin?

MV: J'étais content de partir. J'étais tellement prêt à partir. J'étais plus que prêt. J'ai pris des notes et lu beaucoup de livres et je voulais m'en tenir à mon script. Et je l'ai fait – et j'ai eu une chaîne d'événements qui se sont produits afin de revenir dans la ligue et d'accomplir certaines choses hors du terrain, de construire ma famille et de restaurer mon héritage sur et hors du terrain. C'était plus important pour moi qu'autre chose, plus important que le football parce que c'était facile. Le travail acharné était toutes les choses auxquelles je devais penser et rassembler mentalement.

SBN: Il y a eu beaucoup de signatures et diverses pétitions pour vous tenir à l'écart Pro Bowl en tant que capitaine. Pour les personnes qui ne vous ont pas pardonné votre implication dans les combats de chiens, que leur diriez-vous?

MV: Je comprends la mentalité de pardonner mais de ne pas oublier. C'est censé être logique et la façon dont nous sommes censés vivre. Sachez simplement que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour faire amende honorable, et c’est tout ce que je peux faire. Et je continuerai à le faire pour le reste de ma vie parce que c'est un engagement à vie. La personne que je dois rendre heureuse à la fin de la journée est moi-même; Dieu seul peut me juger comme il jugera tout le monde.

Donc, je dirais à ces gens de laisser Dieu me juger et de me soulager. Je trouve ma voie dans la vie. Permettez-moi de trouver mon chemin et tout le monde le fait. Battez-vous pour leur cause, mais faites-le avec intégrité – faites-le sans faire tomber un autre individu ou un autre homme qui a une famille à nourrir et beaucoup d'opportunités dans la vie pour aider. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs.

SBN: Pensez-vous qu'il est juste que certaines personnes ne vous aient pas pardonné et ne le feront probablement jamais? Comprenez-vous d'où viennent ces gens?

MV: Non – je veux dire, je ne comprends pas vraiment d’où viennent ces gens. Honnêtement, non. Je ne les connais pas personnellement; Je n'ai blessé personne ni aucun animal qui leur soit lié. Donc ça me montre que c'est juste de la haine pure. Je ne peux pas te détester parce que tu as commis un crime – je ne peux pas faire ça, tu sais? Maintenant, il y a un tas de choses auxquelles je ne crois pas, et il y a un tas de choses auxquelles je crois. Mais quand quelqu'un enfreint la loi, je ne peux pas le détester pour ça. Je ne connais pas la raison pour laquelle ils ont vécu cela, et ils ne connaissent pas les raisons pour lesquelles j'ai vécu ce que j'ai vécu. Ou veulent-ils même le divertir ou le rechercher? C'est trop; c'est trop.

SBN: Vous êtes-vous pardonné?

MV: Je me suis pardonné (à la fin) de ma peine de prison. Pendant tout mon séjour en prison, je savais pourquoi j'étais là-dedans. Chaque jour, je souffrais et pleurais, et mon cœur ne pouvait plus le supporter. Ce n'est que lorsque j'ai su que chaque chien était pris en charge lors du paiement de la restitution de 1 million de dollars. Je suis devenu clair à ce sujet, et une fois que je suis sorti de ces portes et que je suis parti, j'ai laissé ma vie là-bas dans cette prison. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai avancé. C'était le jour où je me suis pardonné. C'était le 22 mai 2009. C'était le jour.

SBN: En sortant, vous attendiez-vous à voir le succès aussi rapidement que vous? Je suis sûr qu'il était difficile d'essayer de rester en forme décente dans la NFL.

MV: Ouais, j'avais tellement faim de revenir, mec. Je disais toujours à ma femme: «Si je pouvais avoir une chance de plus – je veux juste une chance de recommencer.» Parce que vous ne savez pas si vous aurez une autre chance, je voulais juste être un nouveau starter, et quand je l'ai eu, j'étais juste super concentré et tellement déterminé à être le meilleur joueur sur le terrain. Il n'y avait rien qui allait s'interposer entre cela.

SBN: Au cours de cette première saison et de votre grand succès l'année suivante, quelle a été cette expérience pour vous?

MV: J'ai dû surmonter beaucoup d'adversité. Tout d'abord, remettre mon corps en forme et pouvoir le tester sur un terrain de football et savoir que le travail acharné de l'année dernière et demie a porté ses fruits. Et puis j'ai regardé la compétition que j'allais affronter une fois que Kevin Kolb est tombé. J'ai eu la chance d'affronter Donovan en face à face, et Eli Manning, Peyton Manning, en tête à tête avec Jay Cutler. Matt Schaub et moi, mon ancien remplaçant, avons eu la chance de nous affronter un jeudi soir. Tout ce que je pouvais faire était de regarder le ciel avant les matchs et Dieu merci, j'étais de retour là-bas. Je le regardais juste de la prison. De vrais moments.

SBN: Quand tu es revenu à Atlanta avec les Eagles, comment était-ce pour toi?

MV: Ce fut une semaine difficile, mec – juste être le gars qui était le starter dans cette ville, et maintenant tu es dans une autre équipe et tu ne commences plus. Ce n'était tout simplement pas un sentiment cool parce que vous connaissez les raisons. Vous vous sentez désolé pour les fans plus que tout, les gens que vous avez laissés tomber. Le football continuera, mais les gens n'oublieront jamais l'excitation et les choses que nous avons pu faire. Maintenant, vous êtes de l'autre côté, et c'est difficile. Ce fut juste une journée difficile pour moi. Mais j'ai bien aimé et nous avons gagné le match. C'était encore mieux. (des rires)

Photo de Todd Kirkland / Icon SMI / Icon Sport Media via .

SBN: Je suis curieux, parce que je pense à un joueur spécifique, qui est le seul joueur que vous détestiez affronter au cours de votre carrière?

MV: Warren Sapp. Peu importe qui vous mettez devant lui, garde droite ou garde gauche, il les battait pendant quatre quarts. Il sera dans votre oreille pendant quatre trimestres, et il vous frappera pendant quatre trimestres, et ce n'est pas amusant pour quatre. (rires) Je viens donc de jouer contre les Bucs deux fois par an, et je savais que la veille du match, en entrant dans le match, je vais me faire frapper. Je dois me préparer pour cela et être prêt pour cela – être un homme. Il m'a aussi fait grandir en tant que quart-arrière, donc c'était une bonne chose.

SBN: OK, c'était ma deuxième supposition, j'allais dire Riz Simeon. À l'époque, il semblait toujours qu'il causait le plus de problèmes. Je me souviens quand j'étais enfant et que j'étais ennuyé par le Boucaniers défense deux fois par an.

MV: Je dirais Julius Peppers avant Simeon Rice. Simeon Rice était bon, mais Julius Peppers était difficile à échapper aussi.

SBN: 12 ans, je détestais Simeon Rice.

MV: Il était bon sur le bord. (rires) Big mec n ° 97 là-bas. C'était un monstre.

SBN: En parlant d'un monstre, je dois demander: avec Bol Tecmo Bo Jackson, qu'est-ce que ça fait d'être le plus grand athlète de jeux vidéo – Madden NFL 2004 Vick – de tous les temps?

MV: (rires) Oui, c'est un homme d'honneur, car j'ai idolâtré Bo dans Tecmo Bowl. Le meilleur de tout les temps. Être étiqueté comme l'un des meilleurs joueurs de jeux vidéo de tous les temps, ça en dit long, mec. C’est quelque chose que mes enfants vont entendre, et ça va durer longtemps. Cela fera partie de mon héritage pour toujours.

SBN: Lorsque le jeu est sorti pour la première fois, travailliez-vous sur grand écran avec vous-même et les Falcons?

MV: (rires) Non, je ne pourrais jamais jouer avec moi-même. C’est une chose que je ne pouvais pas faire; c'était très difficile. Maintenant, ironiquement, je peux jouer avec Lamar Jackson sur le jeu et battre tout le monde.

SBN: Je suis content que vous ayez élevé Lamar. Avez-vous une quelconque relation avec lui?

MV: Oui, nous avons parlé de sortir de l'université. Et vous savez, je veux probablement prendre le téléphone et l'appeler. Si je veux l'atteindre, je le peux. Lamar fait son truc, mec, et c'est ce qui est le plus important en ce moment. Son objectif est à travers le toit en ce moment, et les gens essaient de le laisser tranquille, ils essaient de limiter tous ses contacts. Et je sais de quoi il s'agit, mec. Je sais de quoi il s'agit, nous allons rattraper notre retard. Mais Lamar est un talent incroyable, et la NFL est bénie de l'avoir en ce moment.

SBN: Vous tweeté à propos de lui il y a quelques années en disant qu'il était cinq fois meilleur que vous, ce qui était une grosse affaire – vous êtes vous. Mais cette année est arrivée, et il a de bonnes chances de remporter le titre de MVP. Pensez-vous toujours qu'il est meilleur que vous?

MV: Je ne pense pas que quiconque soit meilleur que moi au poste de quart-arrière. Maintenant, je peux dire que vous pouvez le faire mieux que moi. Et c'est ce que c'est; il le fait mieux que ce que j'ai fait dans les infractions que j'ai commises par rapport à l'infraction dans laquelle il se trouve. Il le fait à un niveau élevé, mec. Il montre qu'il est compétent et capable, et il sait jouer le jeu à un niveau élevé. C’est ce que vous attendez d’un quart-arrière partant. C'est à cela que vous voulez que votre gars ressemble, et construisez une offensive autour d'un gars comme ça, vous allez gagner des Super Bowls.

SBN: Vous avez mentionné à plusieurs reprises que vous pensiez que vous auriez pu travailler plus dur dans votre carrière, vous décrivant comme le dernier gars à entrer et à sortir le premier. Avez-vous déjà pensé à quel point vous auriez pu être mieux avec une éthique de travail différente?

MV: Ouais, je pense à quel point j'aurais pu être mieux. Mais pour être meilleur, il aurait fallu que je devienne entraîneur sur le terrain, que j'appelle mes propres jeux et que je change l'offensive. Tu vois ce que je dis? Lorsque vous ne faites que tant de choses, combien plus pouvez-vous permettre de se produire au sein de l'infraction, à part que vous soyez plus vocal et plus verbal et que vous disiez: “ Très bien, coach, je n'aime pas ça, nous devons le faire. «Cela ne fait pas confiance à l'entraîneur et à tout ce qu'il appelle.

Alors j'étudie pour m'assurer de bien comprendre tout ce qu'il appelle. Que diriez-vous d'étudier pour appeler le mien? Et dessine le mien.

Photo de Bob Levey / .

SBN: Voulez-vous revenir dans la NFL en tant qu'entraîneur ou à un autre titre, peut-être?

MV: Pas avant que mes enfants ne grandissent, donc je ne peux pas le faire tout de suite. Sur la route, mec, je vais bien sûr entraîner le football universitaire. L'entraîneur-chef, c'est tout, préparez des enfants à aller à la ligue. Amusez-vous avec elle, gagnez quelques jeux, gagnez un tas de jeux de bowl, faites n'importe quel championnat national. Nous serons si bons.

SBN: Maintenant, où est concentrée une grande partie de votre énergie de nos jours?

MV: Travailler avec le Boys & Girls Club, remodeler, reconstruire les Boys & Girls Clubs à travers le monde. C’est ce que fait notre organisme de bienfaisance – Team Vick Foundation – c’est ce que nous faisons. Nous donnons aux enfants des choses à porter et des endroits où être, des endroits où sortir, des endroits où aller apprendre.

SBN: Enfin, je veux juste savoir comment vous vous sentez où vous en êtes dans la vie en ce moment? Vous avez eu une carrière incroyable avec ses hauts et ses bas, des leçons de vie incroyables. Les gens parlent de vous, que ce soit bon ou mauvais. Je veux juste savoir comment tu te sens en ce moment.

MV: Je me sens bien, mec. J'ai une famille qui m'aime beaucoup. J'ai une femme incroyable. J'ai une excellente relation avec la NFL et j'ai un travail incroyable à travailler avec Fox en tant qu'analyste sportif. Je suis autour d'une tonne de gens qui se soucient de moi et m'apprécient et me respectent. Lorsque c'est ainsi que vous vivez votre vie, et en simplifiant, vous mettez votre famille en premier, puis vous travaillez aussi dur que possible pour être au mieux de votre profession, pour remplir toutes vos obligations, vous pouvez dormir à la fin de la nuit. Je suis fier de moi parce que j'apprends toujours dans la vie, je m'instruis toujours, je travaille toujours pour être la meilleure personne possible. Ce sont des choses que personne ne peut contrôler sauf moi. J'apprécie ça parce que c'est comme jouer le quart-arrière – je dois y arriver bébé. C’est ce que je fais.