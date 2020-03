Michele Roberts “déçue” des propos du maire de New York

Pour Michele Roberts, directrice exécutive de la National Basketball Players Association (NBPA), il n’y a rien d’irresponsable à se faire tester pour COVID-19 et à le rendre public, contrairement aux affirmations du maire de New York selon lesquelles toute une équipe de la NBA devrait être testée pour le virus.

Pour Roberts, le véritable problème réside dans le fait que le gouvernement fédéral ne peut pas obtenir plus de tests pour le reste de la population.

“Il n’y a rien d’irresponsable – si vous avez ces informations [that you’ve been exposed] – d’essayer de passer les tests », a déclaré Roberts à Ramona Shelburne d’ESPN mercredi.

«Le problème selon lequel un plus grand nombre d’entre nous ne peut pas passer les tests – et je ne m’excuse pas de le dire – à mon avis, cela revient au gouvernement fédéral. Ils étaient responsables de s’assurer que nous étions protégés à cet égard et je pense qu’ils ont échoué.

La semaine dernière, la NBA a rapidement suspendu la saison 2019-20 après que Rudy Gobert de l’Utah Jazz ait été testé positif. Plusieurs équipes ont emboîté le pas et testé le virus. Et au moment d’écrire ces lignes, un total de sept joueurs de la NBA ont été testés positifs pour COVID-19. Quatre d’entre eux proviennent des Brooklyn Nets, dont Kevin Durant.

Selon l’équipe, ils ont externalisé leurs propres kits de test par le biais d’une entreprise privée et ont déboursé de l’argent de leurs propres poches. En entendant cela, le maire de New York, Bill de Blasio, a critiqué l’équipe via Twitter.

«Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais, avec tout le respect que je vous dois, toute une équipe de la NBA ne devrait PAS se faire tester pour COVID-19 tant qu’il y a des patients gravement malades qui attendent d’être testés. Les tests ne devraient pas être destinés aux riches, mais aux malades. »

En effet, la pandémie de COVID-19 a non seulement paralysé la société, mais elle nous a également obligés à prendre des décisions morales difficiles.