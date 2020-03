Michele Roberts dit que la ligue et les joueurs veulent sauver la saison

Alors que le monde tente de lutter contre le déclenchement d’une pandémie mondiale, la National Basketball Players Association fait écho au leadership de la ligue tout en espérant qu’il y aura toujours une saison qui se terminera avec un champion de la NBA 2020.

Dans une interview avec Mark Medina d’USA TODAY, la directrice générale de la NBPA, Michele Roberts, a déclaré que le syndicat des joueurs et la direction de la ligue n’avaient pas encore parlé de dispositions du jour du Jugement dernier qui coûteraient de l’argent aux joueurs, car ils espèrent toujours pouvoir terminer la saison régulière et couronner un champion.

Medina: Donc, je comprends directement, les conversations avec la ligue ont été plus sur la façon de sauver la saison et ensuite vous attendre plus tard pour aborder les clauses?

Roberts: “C’est juste sur l’argent. Nous voulons jouer à des jeux et nous voulons le faire de manière sûre. … Il est très difficile de dire avant le «X date», nous allons reprendre les jeux. Ce serait stupide. Mais nous ne jetons pas l’éponge. “

Alors maintenant, le leadership du joueur a parlé ainsi que le commissaire de la NBA, Adam Silver. Que cela se produise dépendra probablement du respect des protocoles de distanciation sociale et de l’aplatissement de la courbe virale.

