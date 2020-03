Mikal Bridges élimine le manque de compétences de 2K de Matisse Thybulle après sa victoire

Avec l’affrontement programmé des Philadelphia 76ers et des Phoenix Suns reporté vendredi en raison de l’éclosion de COVID-19, les deux équipes ont décidé de régler le match sur les bâtons.

La recrue des Sixers Matisse Thybulle et le gardien des Suns Mikal Bridges ont joué le jeu sur NBA2K20 et ils l’ont diffusé en direct sur Twitch. Bridges a eu le meilleur de Thybulle et il est reparti avec une victoire pour ses Suns 75-64 et il a exposé Thybulle comme un mauvais joueur 2K.

L’avatar de Thybulle sur le jeu s’est terminé avec un plus-moins de moins-17 et il a eu deux revirements tandis que Bridges a marqué 15 points sur un tir de 7 pour 11 en jouant comme lui-même. Pour cette raison, Bridges a dû rappeler à Thybulle qu’il n’était pas très bon dans le jeu.

Thybulle a répondu qu’il devait retourner au gymnase pour s’améliorer au tir. Bien sûr, il le fera avec personne dans le gymnase avec lui pour pratiquer la distanciation sociale.

Peut-être que les deux auront un match revanche à un moment donné afin que Thybulle puisse avoir une deuxième chance.

