Mike Bass justifie la prolifération des tests de coronavirus aux joueurs de la NBA

L’un des problèmes majeurs aux États-Unis est le manque de ressources suffisantes pour détecter les coronavirus au moyen de tests très chers et rares. Cependant, les joueurs du NBA ils ne manquent pas de se soumettre avec une récurrence énorme à ce test, qui a suscité l’indignation de nombreux citoyens, qui considèrent ce traitement de faveur comme inacceptable. Mike bass, un porte-parole de la ligue, a justifié la nécessité de détecter des cas chez des athlètes qui ont été en contact avec de nombreuses personnes et dont les déplacements fréquents pourraient accélérer la propagation du virus. De plus, il estime que leur publication peut alerter une large population.

Le porte-parole de la NBA Mike Bass sur les équipes de la NBA recevant des tests de coronavirus. pic.twitter.com/rKOdhiCCw4

