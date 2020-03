Mike Brown reste en contact avec l’équipe nationale nigériane

L’assistant des Golden State Warriors, Mike Brown, ne laisse pas le report des Jeux olympiques le ralentir.

Malgré le fait que les Jeux olympiques d’été n’auront pas lieu avant 2021, l’entraîneur-chef de l’équipe de basket-ball masculine nigériane reste au courant. Selon le meilleur assistant des Warriors, il reste en contact avec ses joueurs malgré l’épidémie de coronavirus.

Via Marc J. Spears de The Undefeated:

“Je leur ai simplement dit:” Hé, c’est là que nous en sommes avec tout ce que les Jeux olympiques ont été reportés. “Je touche simplement tout le monde à propos d’eux-mêmes, de leurs familles et de leur sécurité”, a déclaré Brown. «Et pour tendre la main si vous avez des questions et des préoccupations. Mais c’est là que nous sommes assis en ce moment, et je continuerai à envoyer des SMS et des appels au fil du temps. »

L’ancien entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers et des Los Angeles Lakers pense également que le report est un avantage.

«Pour avoir une autre année à saisir, non seulement le niveau de talent de l’équipe, mais la direction que l’équipe doit prendre et s’assurer que nous sommes en mesure de mettre la meilleure équipe nigériane là-bas, c’est un avantage bienvenu d’avoir un peu plus du temps pour un nouveau mec comme moi.

L’équipe nigériane mettra en vedette certains joueurs notables aux Jeux olympiques de 2021. Leur liste comprend des personnalités comme Al-Farouq Aminu, Josh Okogie et Chimezie Metu. Cependant, cela reste une jeune équipe nationale. L’équipe nigériane n’est apparue aux Jeux olympiques d’été que deux fois. Ils ont terminé 10e au classement général en 2012 et 11e en 2016.

Brown sera chargé de conduire le pays africain à un meilleur résultat lorsque les Jeux olympiques auront finalement lieu l’année prochaine. J’espère que cette année supplémentaire donnera à l’entraîneur vétéran des Warriors – et à son équipe – un avantage en 2021.