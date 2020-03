Mike D’Antoni critique l’effondrement des Rockets pour avoir évité les 3 pointeurs

Comme le voit l’entraîneur-chef Mike D’Antoni, le plus gros problème pour les Houston Rockets n’est pas seulement qu’il leur manque trois pointeurs. C’est qu’ils sont récemment devenus réticents à les prendre.

Dans la défaite de 126-106 contre Orlando dimanche (score de la boîte), qui représentait la quatrième défaite consécutive au total pour les Rockets subitement chancelants (39-24), Houston n’a tiré que 9 des 32 sur 3 points (28,1%) en équipe. .

C’est plus de 12 tirs en dessous de la moyenne de l’équipe toute la saison (44,4) en tentatives, et plus de 15 tirs en dessous de leur moyenne depuis le passage permanent à une composition plus petite le 31 janvier, ce qui met encore plus de tireurs au sol. Depuis ce match, les Rockets ont en moyenne 47,4 tentatives.

Dans les commentaires d’après-match, D’Antoni a déclaré:

Je pense que nous nous remettons souvent en question. Il n’y a pas de fanfaronnade, nous passons par trois, nous conduisons parce que nous avons raté tant de trois. Maintenant, tout le monde dit conduire, eh bien, c’est ce qu’ils ont fait. Ils restent à l’intérieur et vous avez 25 chiffres d’affaires. C’est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Nous devons prendre les photos. Nous devons prendre les trois. Même si cela nous manque, tant pis, mais nous devons jouer comme nous jouons.

La référence à jeudi concernait les performances de tir historiquement médiocres de Houston contre les Clippers, alors qu’ils n’avaient réalisé que 7 des 42 tirs à 3 points (16,7%). De ces sept marques, plus de la moitié sont arrivées dans les six dernières minutes, après que le match ait été décidé depuis longtemps.

Depuis, D’Antoni semble croire que son équipe est devenue hésitante. À un autre moment de la session médiatique de l’après-match de dimanche, il a déclaré que son équipe «remettait tout en question». Bien qu’il n’ait pas précisé exactement ce qu’il entendait par ce commentaire, cela pourrait certainement être une référence au plan offensif de Houston, qui est lourd de tentatives en 3 points.

Selon les données de NBA.com, les Rockets n’ont pris que 11 pointeurs «grand ouvert» dans leurs défaites samedi et dimanche contre les Hornets et Magic. Les deux totaux sont les plus bas des Rockets de tous les matchs de la saison 2019-20.

Collectivement, les Rockets ont tiré en dessous de 30% sur 3 points pendant la séquence de défaites, ce qui peut contribuer à leur hésitation. Ils ont retourné le ballon plus de 38 fois au cours de leurs deux derniers matchs, ce qui semble être le résultat d’entraînements excessifs à l’intérieur de l’arc.

Bien que Houston se classe n ° 2 de la NBA en note offensive (113,4) pour la saison générale, ils sont tombés à la n ° 26 (106,1) au cours de la séquence de défaites de la semaine dernière. Au cours des trois derniers matchs, ils se sont classés 27e (103,0).

Il convient de noter que les Rockets manquaient dimanche une paire de leurs tireurs les plus agressifs, Eric Gordon (genou) et Ben McLemore (gastro-entérite) étant chacun sur la touche. Gordon et McLemore obtiennent en moyenne 8,5 et 6,3 tentatives par match, respectivement, sur une fourchette de 3 points.

Les Rockets tenteront de retrouver leur rythme lorsqu’ils accueilleront le Minnesota (19-44) mardi au Toyota Center. Sur le papier, Houston semble être la meilleure équipe – mais trois des quatre défaites dans le dérapage actuel de quatre matchs de l’équipe ont été infligées à des adversaires ayant perdu des records.

Le tipoff entre les Rockets et les Timberwolves est prévu à 19h00. Central.

