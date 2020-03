Mike D’Antoni fait un don de 100 000 $ au fonds de récupération COVID-19 de Houston

L’entraîneur-chef des Houston Rockets Mike D’Antoni et son épouse, Laurel, ont fait un don de 100 000 $ jeudi au Greater Houston COVID-19 Recovery Fund, selon Mark Berman de Fox 26 Houston.

“Le fonds de relance aidera les plus vulnérables de nos voisins à répondre à leurs besoins de base et aidera les organisations à but non lucratif influentes de notre région à servir notre communauté à travers la pandémie de COVID-19 et les conséquences économiques”, indique le site Web officiel du fonds.

Le fonds de récupération des coronavirus est approuvé par le maire de Houston, Sylvester Turner, et la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo.

“La ville de Houston, tout le monde est actuellement dans le même bateau”, a expliqué D’Antoni, âgé de 68 ans, à Berman. “Nous essayons d’aider là où nous le pouvons. «Lorsque vous partez en guerre, vous partez en guerre. Toute la communauté doit se regrouper et faire ce que nous pouvons faire. »

D’Antoni en est à sa quatrième saison comme entraîneur-chef des Rockets, avec le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de l’histoire de la franchise. Son contrat est en vigueur après la saison 2019-2020, qui est actuellement en pause.

D’Antoni a également contribué aux efforts de relèvement de la ville en 2017 et au-delà à la suite des inondations dévastatrices de l’ouragan Harvey.

