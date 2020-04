Mike D’Antoni sur James Harden jusqu’en janvier: «C’était tout simplement ridicule»

En tant qu’un des 20 entraîneurs-chefs les plus victorieux de l’histoire de la NBA, l’entraîneur des Houston Rockets, Mike D’Antoni, a vu sa part de grands joueurs.

Le gardien de superstar James Harden, qui a terminé premier ou deuxième du MVP de la NBA lors de quatre des cinq dernières saisons terminées, est probablement au sommet de cette liste ou presque.

Dans des commentaires à Cayleigh Griffin lors d’une session Instagram Live avec AT&T SportsNet Southwest, D’Antoni a abordé les exploits de score historiques de Harden au cours des deux dernières saisons. Il a dit:

La période qu’il a traversée… de novembre à début janvier a été parmi les meilleures que j’aie jamais vues. Il a eu des matchs là-bas où c’était juste ridicule ce qu’il faisait – combien de 3 et tous les retours en arrière, et les tirs de 3 points qui entraient et qui étaient encrassés. Et arriver au panier à chaque fois qu’il le voulait.

Et puis l’année précédente, c’était le nombre de jeux de plus de 50 points qu’il avait. 60 dans le jardin. Il a lancé une course qui, offensivement, personne n’a fait mieux, c’est sûr. C’est un grand joueur et il a eu une course remarquable.