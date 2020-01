Mike D’Antoni vise à limiter P.J. Tucker à 30 minutes par match

L’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, tentera de limiter l’as défensif vétéran P.J. Tucker à 30 minutes par match, selon de nouveaux commentaires de l’entraînement de vendredi à Houston.

Tucker a joué un record en carrière de 34,9 minutes par match cette saison, et il est le seul joueur à avoir commencé les 40 matchs des Rockets (26-14).

Mais l’attaquant de 6 pieds 5 pouces a également 34 ans, et son pourcentage de tirs a plongé ces dernières semaines.

Au cours des 25 premiers matchs, Tucker a tiré 50,3% sur le terrain et 43,9% sur 3 points. Au cours des 15 derniers matchs, cependant, il a tiré 37,1% au total et 21,3% à partir de la plage de 3 points. Ses points par match ont chuté de plus de la moitié au cours de cette période, passant de 9,8 à 4,5.

Il semble plausible que la charge de travail élevée de Tucker ait eu un impact physique, ce qui a peut-être incité D’Antoni à changer.

Il y a aussi la question de la blessure à l’épaule droite «stinger» que Tucker a subie samedi dernier contre le Minnesota. Bien que Tucker n’ait pas raté un départ en raison de la blessure, il a été vu fléchir le bras lors des deux matchs de Houston depuis dans le but de le garder lâche.

Tucker n’a pas raté un seul match avec les Rockets depuis sa signature avant la saison 2017-18, et il a joué les matchs les plus réguliers de tous les joueurs de la NBA depuis 2012-13.

La récente décision de mettre Ben McLemore au-dessus de Danuel House Jr. à petit avant a également été faite en partie avec les minutes de Tucker à l’esprit, car avoir la maison de 6 pieds 6 comme option de banc donne à D’Antoni un remplaçant de taille appropriée pour Tucker lorsque il vérifie.

Naturellement, Tucker tirera au sort l’assignation défensive du candidat éternel MVP LeBron James lors du prochain match de Houston samedi. Le coup d’envoi entre les Lakers (33-8) et les Rockets est prévu à 19h30. Central de Toyota Center, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

.