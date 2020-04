Mike Malone compare LeBron James et Michael Jordan dans le documentaire «The Last Dance»

En raison d’une certaine combinaison de la saison NBA 2019-2020 en pause et du documentaire The Last Dance de Michael Jordan, le débat entre Jordan et LeBron James pour le plus grand joueur de tous les temps a été relancé.

Cette fois, l’entraîneur-chef des Denver Nuggets Mike Malone a partagé ses réflexions.

Le débat entre ces deux joueurs de basket légendaires est probablement celui qui ne s’éteindra jamais. Peu importe ce qui se passe dans le monde du sport, discuter de l’héritage de ces deux joueurs est le moyen le plus rapide de lancer un débat animé. Les opinions exprimées dans cet argument sont partagées et la fracture tend à être générationnelle.

Malone a déclaré que bien qu’il ne puisse pas définitivement couronner l’un d’eux, il a dit qu’il avait beaucoup appris sur James au cours de ses cinq saisons en tant qu’entraîneur, selon Mark Medina d’USA Today:

«C’est toujours un argument constant sur qui est la CHÈVRE. Michael est évidemment là-haut et est le plus grand de tous les temps », a déclaré Malone mardi lors d’un appel Zoom avec les journalistes. «Il n’y a pas beaucoup de Michael Jordans là-bas. J’ai entraîné LeBron James pendant cinq ans et j’ai une excellente relation avec lui. LeBron n’avait pas la même mentalité ni la même mentalité de tueur que Michael Jordan est censé avoir. Mais LeBron James est sans doute aussi le plus grand de tous les temps. »

Malone a également déclaré que l’instinct de tueur de Jordan ne ressemblait à rien de ce qu’il avait jamais vu et c’est ce qui a permis à son héritage de rester si fort:

«Michael Jordan n’était pas seulement un grand joueur. Il atteindrait votre poitrine et vous arracherait le cœur s’il devait gagner un match », a déclaré Malone. “Vous ne voyez pas ça très souvent. Il avait cette mentalité de tueur et l’apportait tous les soirs. C’est pourquoi toutes ces années plus tard, il est le plus grand de tous les temps. “

Bien que Malone ne dise jamais que l’un est meilleur que l’autre, il pense certainement que James n’a pas la mentalité de Jordan. Historiquement, personne à l’exception de Kobe Bryant n’avait la même mentalité que Jordan car il était probablement le premier à avoir ce véritable instinct de tueur.

Il est difficile de dire si cela fait de lui le meilleur de tous les temps, mais Malone a raison dans un sens. Cette mentalité est probablement la raison pour laquelle Jordan est toujours si présent dans la conversation aujourd’hui – même 22 ans après son dernier championnat.