Mike Scott a eu du mal sur le banc

Il s’agit d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Après avoir d’abord examiné quelques gars qui étaient au bout du banc pour les Philadelphia 76ers, nous jetons maintenant un coup d’œil à quelqu’un qui a été dans la rotation et est un favori des fans: Mike Scott. Les Sixers comptaient sur Scott pour fournir un avantage et fournir des tirs, mais il a eu du mal dans le département de tir.

Cela dit, nous allons maintenant jeter un œil à la saison de Scott en fonction des 3 buts donnés pendant l’intersaison:

Faire les petites choses

D’une certaine manière, c’est ce que Scott a fait toute la saison. Il entre, il fait les petites choses comme régler les écrans pour ouvrir les gars ou saisir un grand rebond offensif. Il n’a jamais été le meilleur buteur ou le gars qui prend le dessus offensivement ou quoi que ce soit. Mike Scott est un gars bruyant.

Donc, quand vous voyez ses moyennes de 5,5 points et 3,4 rebonds en 17,2 minutes par nuit, c’est ce qu’il fait. Il descend et il fait le sale boulot pour s’assurer que son équipe repart avec une victoire chaque soir. Il a fourni dans ce domaine.

Fournir un avantage

C’est une autre chose que Scott fait. Il est dur, il donne une étincelle et il fournit cet avantage pour s’assurer que son équipe ne recule devant personne. Il protège ses coéquipiers s’ils sentent qu’ils ont été lésés et il n’a pas peur non plus de faire savoir à son équipe s’ils ont été mous ou s’ils ne sont pas à la hauteur. Il est compréhensible de penser que l’attaquant des Sixers peut donner plus offensivement, mais c’est qui il est. Tel est son rôle.

Prendre soin des jeunes

Scott l’a également fait. Son réglage d’écran pour s’assurer que Furkan Korkmaz et les autres tireurs de cette équipe s’ouvrent est grand. Il a également été grand pour Zhaire Smith et Norvel Pelle. Les jeunes de cette équipe l’ont considéré comme un exemple et il a fourni.

La grande chose qui blesse cette équipe est le fait que Scott ne tire que 34,1% de profondeur cette saison et qu’il ne tire que 31,9% de profondeur au cours des 17 derniers matchs. C’est un domaine qui doit s’améliorer pour donner aux Sixers un peu plus de points de vue sur le banc.

Évaluation: 6/10

