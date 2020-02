Milwaukee Bucks – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets battre la maison Milwaukee Bucks par 115-127 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Assistants de Washington par 151-131. De leur côté, les visiteurs battent aussi à domicile Utah Jazz par 106-100, ajoutant un total de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Denver Nuggets, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 34 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Milwaukee Bucks, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 41 matchs gagnés sur 48 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/01/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes dans le domaine, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 14 points (37-23) jusqu’à conclure avec un 43-35. Par la suite, au deuxième trimestre Denver Nuggets Il s’est rapproché du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 24-25. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 67-60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-1 et est venue gagner de 10 points (83-93) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 24-40 et 91-100 du total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés dans le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 10-2 et ont atteint une différence de 14 points (113-127) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-27. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 115-127 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Denver Nuggets il était basé sur 24 points, huit passes décisives et sept rebonds de Will Barton et les 15 points, neuf passes et 10 rebonds de Nikola Jokic. Les 31 points, neuf passes et 16 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 24 points, neuf passes et deux rebonds de Khris Middleton ils n’étaient pas suffisants pour Milwaukee Bucks Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Denver Nuggets fera face Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars, tandis que Milwaukee Bucks cherchera la victoire contre Soleils de Phoenix dans le Forum Fiserv. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.