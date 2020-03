Milwaukee Bucks – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks battre à la maison pour Indiana Pacers par 119-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Miami Heat par 105-89. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux devant San Antonio Spurs par 111-116. Milwaukee Bucks, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 52 victoires en 61 matchs joués, tandis que Indiana Pacers, après le match, il reste également en play-offs avec 37 victoires en 61 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/05/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel de 15-2 et ont eu une différence maximale de 22 points (33-11) et ont terminé avec un résultat de 36-23. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Indiana PacersEn fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce quart de 10-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 22-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 58-56 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 31-23 et un résultat global 89-79. Enfin, au cours du dernier trimestre Milwaukee Bucks il a encore augmenté sa différence, en fait, il a réalisé un score partiel de 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 28 points (115-87) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-21. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 119-100 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a obtenu 29 points, six passes décisives et 12 rebonds et 20 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils ont souligné Domantas Sabonis et T.j. Warren, avec 15 points, sept passes décisives et 10 rebonds et 18 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Milwaukee Bucks fera face Los Angeles Lakers dans le Staples Center. De son côté, le prochain jeu de Indiana Pacers sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.