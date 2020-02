Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks a remporté la victoire à domicile contre Oklahoma City Thunder par 133-86 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre loin de chez eux pour Toronto Raptors 97-108, donc après le match, ils terminent une séquence de six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Sacramento Kings par 112-108. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks il reste dans les positions de play-off avec 50 matchs gagnés sur 58 disputés, tandis que Oklahoma City Thunder, après le match, il reste également en position de barrage avec 37 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/02/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec des alternances dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du quatrième, bien que finalement l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 31-24. Après cela, au deuxième trimestre Milwaukee Bucks En fait, cela a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel de 23-2 et a atteint une différence de 24 points (69-45) au cours du quatrième, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 39-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 70-47 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 15-0 et a eu une différence maximale de 39 points (102-63) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 37- 22 et 107-69 du total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Milwaukee Bucks ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et sont venus gagner par 51 points (130-79), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-17. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 133-86 en faveur des locaux.

Pendant le match, Milwaukee Bucks a obtenu la victoire grâce à 32 points, six passes et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 14 points, trois passes et six rebonds de Wesley Matthews. Les 18 points, cinq passes décisives et trois rebonds de Chris Paul et les 11 points, deux passes et trois rebonds de Shai Gilgeous-Alexander ils n’étaient pas suffisants pour Oklahoma City Thunder Gagnez le match.

Après avoir gagné, dans le prochain match Milwaukee Bucks fera face Charlotte Hornets dans le Spectrum Center. De son côté, le prochain jeu de Oklahoma City Thunder sera contre Los Angeles Clippers dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.