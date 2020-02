Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks il a réussi à gagner à domicile contre Philadelphia 76ers par 119-98 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 106-126, terminant une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Brooklyn Nets par 112-104. Milwaukee BucksAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 47 victoires en 55 matchs joués. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 35 victoires en 56 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

23/02/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un 12-2 partiel au cours du quatrième et ont augmenté la différence à un maximum de 11 points (21-10) jusqu’à la fin avec un 31-21. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2, qui s’est conclu par un résultat partiel de 25-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-0 et ont atteint une différence de 25 points (89-64) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 37- 23 (93-73). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Milwaukee Bucks ils ont encore augmenté leur différence, ils sont venus gagner par 25 points (101-76) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-25. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 119-98 en faveur de l’équipe à domicile.

Le triomphe de Milwaukee Bucks il est en partie dû aux 31 points, huit passes décisives et 17 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 25 points, deux passes et neuf rebonds de Khris Middleton. Les 17 points, quatre passes décisives et 11 rebonds de Joel Embiid et les 17 points, une passe décisive et cinq rebonds de Furkan korkmaz ils n’étaient pas suffisants pour Philadelphia 76ers Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Milwaukee Bucks sera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Pour sa part, Philadelphia 76ers les visages seront vus avec Atlanta Hawks dans le Wells Fargo Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.