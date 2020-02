Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks gagné à domicile pour Philadelphia 76ers 112-101 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont battu à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 108-120, donc après le match, ils accumulent quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Miami Heat par 137-106, donc après le match, ils totalisent cinq défaites consécutives. Milwaukee BucksAvec ce résultat, il s’installe en play-offs avec 43 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, il continue également en play-offs avec 31 victoires en 51 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/07/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Le premier quart avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-2 lors du quatrième pour terminer avec un 22-26. Après cela, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 32-25. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 54-51 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 32-23 et un résultat global 86-74. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau d’affichage, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-27. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 112-101 pour Milwaukee Bucks.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les interventions de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a obtenu 36 points, six aides et 20 rebonds et 20 points, trois aides et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Tobias Harris et Joel Embiid pour leurs actions dans le match, avec 25 points, quatre passes décisives et sept rebonds et 19 points, six passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Milwaukee Bucks fera face Orlando Magic dans le Amway Center. De son côté, le prochain adversaire de Philadelphia 76ers sera Grizzlies de Memphis, avec lequel il jouera dans le Wells Fargo Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.