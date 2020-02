Milwaukee Bucks – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques live du match NBA

Milwaukee Bucks a remporté la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix par 129-108 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Denver Nuggets par 115-127, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Oklahoma City Thunder 107-111, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il compte 41 victoires en 48 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 victoires en 48 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/02/2020

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe locale, il est venu gagner par huit points (18-10) et a terminé avec un 30-26. Après cela, au deuxième trimestre Milwaukee Bucks il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a fait la différence de points maximale (15 points) à la fin de la quatrième, qui s’est conclue par un résultat partiel de 37-26. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 67-52 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales se sont distancées sur le tableau de bord, en fait, elles ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 et ont augmenté la différence à un maximum de 21 points (95-74) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 30- 28 et un global 97-80. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de la Milwaukee BucksEn fait, ils ont obtenu une course de 12-0 et ont atteint une différence de 23 points (129-106), et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 32-28. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 129-108 en faveur de Milwaukee Bucks.

Le triomphe de Milwaukee Bucks il était en partie dû à 30 points, neuf passes décisives et 19 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 25 points, six passes décisives et huit rebonds de Khris Middleton. Les 32 points, six passes décisives et sept rebonds de Devin booker et les 20 points, deux passes et 14 rebonds de Deandre ayton ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de Phoenix Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Milwaukee Bucks mesurez votre force avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Centerlors du prochain match, Soleils de Phoenix sera mesuré avec Brooklyn Nets dans le Barclays Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.