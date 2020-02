Milwaukee Bucks – Sacramento Kings: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks il a remporté la victoire à domicile contre Sacramento Kings par 123-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à l’extérieur contre Orlando Magic 95-111, donc après le match, ils terminent une séquence de six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également battu à domicile San Antonio Spurs par 122-102. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il compte 45 matchs gagnés sur 52 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Sacramento Kings, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 21 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/11/2020

À 09:41

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont atteint un partiel de 14-2 lors du quatrième et ont étendu la différence à un maximum de 14 points (34-20) jusqu’à la fin avec un résultat de 38-24. Par la suite, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont atteint un 10-0 partiel au cours du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 19-34. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 57-58 points avant la pause.

Le troisième trimestre a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 31-32 et 88-90 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu un retour de l’équipe à domicile, atteint une différence de 13 points (116-103), et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 35-21. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 123-111 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire de Milwaukee Bucks a été cimenté à partir de 28 points, huit passes et 11 rebonds de Khris Middleton et les 28 points, huit passes décisives et huit rebonds de Eric Bledsoe. Les 17 points, 11 passes décisives et huit rebonds de De’Aaron Fox et les 23 points, trois passes et trois rebonds de Harrison Barnes ils n’étaient pas suffisants pour Sacramento Kings Je pourrais gagner le match.

Le lendemain de la NBA, Milwaukee Bucks jouera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhousetandis que le prochain match de Sacramento Kings sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.