Milwaukee Bucks – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks battre local à Assistants de Washington par 151-131 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Charlotte Hornets par 103-116, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de dix victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Atlanta Hawks 152-133, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Milwaukee Bucks, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 40 victoires en 46 matchs joués, tandis que Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 15 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/01/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-1 lors du quatrième et ont eu une différence maximale de 20 points (40-20) jusqu’à la fin avec un résultat de 42-28. Par la suite, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel 11-2 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 32 points (80-48) au cours du quatrième, ce qui Il s’est terminé avec un résultat partiel de 46-35. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 88-63 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Assistants de Washington il a coupé les distances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-41 (117-104). Enfin, au cours du dernier trimestre Milwaukee Bucks il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, il a réalisé un partiel 10-1 et a marqué la différence maximale (20 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-27. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 151-131 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, Milwaukee Bucks a obtenu la victoire grâce à 51 points, six passes et 10 rebonds de Khris Middleton et les 34 points, 10 passes décisives et six rebonds de Eric Bledsoe. Les 47 points et six passes décisives de Bradley Beal et les 18 points, six passes décisives et 10 rebonds de Thomas Bryant ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Milwaukee Bucks les visages seront vus avec Denver Nuggets dans le Forum Fiserv, tandis que Assistants de Washington fera face Charlotte Hornets dans le Capital One Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.