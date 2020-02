Milwaukee frappe OKC le plus gros coup de la saison

Ce matin, la NBA a connu l’un de ses plus grands coups enregistrés à ce jour dans la saison régulière en cours. Milwaukee Bucks, dans le but de continuer à accumuler des victoires, a reçu au Wisconsin une Oklahoma City Thunder qui est venu à la nomination dans un grand état de forme: il avait accumulé cinq victoires consécutives, y compris Denver Nuggets et New Orleans Pelicans.

Non seulement il n’a donné aucune option Milwaukee au Thunder (86-133), mais celui de Billy Donovan ne semble même pas être venu jouer. La réunion a été un domaine écrasant des locaux du saut initial au klaxon qui a marqué la fin du jeu.

Giannis Antetokounmpo Il est revenu pour être le MVP du duel, et il est revenu pour réaliser des disputes moins de 30 minutes au total (27). Le Grec a ajouté 32 points, 13 rebonds à son marqueur individuel, a participé six fois et a lancé avec un taux de réussite de 65% en tirs au champ (13 sur 20 TC) et 50% en triplets (2 sur 4 T3).

Le Greek Freak recommence:

32 PTS | 13 REB | 6 AST | 27 MIN pic.twitter.com/0XxBn2R9fD

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 février 2020

Soulignez également les performances de George Hill depuis le banc (14 points, 5 rebonds et 6 passes) et Wesley Matthews (14 points, 6 rebonds et 3 passes). De plus, en général, les Bucks ont réuni un total de 21 triplets.

OKC, dans un match aussi désastreux, en revanche, le seul qui a réussi à se démarquer un peu des autres coéquipiers a été Chris Paul. La base vétéran a obtenu 18 points, 3 rebonds et 5 passes décisives. La deuxième meilleure performance a été celle de Shai Gilgeous-Alexander, et n’a ajouté que 11 points.

.