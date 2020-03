Milwaukee remporte un superbe match de Willy Hernangómez

Milwaukee Bucks Il compte déjà 52 victoires (et huit défaites) dans la saison régulière en cours. Dans le premier match de la journée de dimanche, la franchise du Wisconsin a été mesurée à Charlotte Hornets dans lequel il semblait que ça allait être un jeu très simple pour Mike Budenholzer, mais à la fin il a été très serré. Le résultat a été 93-85.

Giannis Antetokounmpo Ce fut le MVP du jeu avec une grande différence. Le Grec a été responsable de la destruction de la défense des Hornets alors que son équipe ne semblait pas trouver la clé offensive. En l’absence de Khris Middleton, Giannis a ajouté un total de 41 points, 20 rebonds, 6 passes décisives, 1 vol, 17 des 28 en tirs au champ (60,7% TC) et 6 des 7 en lancers francs (85,7% TL).

Premier match 40/20 de sa carrière – pic.twitter.com/WL1bGt7N42

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 mars 2020

Une deuxième épée a été exercée par Brook Lopez, qui en près de 27 minutes de jeu a réalisé une performance de 16 points et 7 rebonds. George Hill, le meilleur de la Milwaukee Bank avec 11 points, 5 rebonds et 2 passes en 26 minutes.

Dans les Hornets, le grand jeu de Willy Hernangómez. L’Espagnol a montré à nouveau qu’avec des minutes, il est un joueur très valide pour la NBA. A cette occasion, il a joué un total de 20. Il a réalisé un double double avec 10 points et 13 rebonds, et a également aidé ses coéquipiers à quatre reprises.

Devonte ‘Graham (17 points, 2 rebonds et 3 passes) et Terry Rozier III (13 points, 3 rebonds et 4 passes) ont été les meilleurs du quintette de départ de Charlotte Hornets qui ont planté un visage courageux à la meilleure équipe de la Ligue.

