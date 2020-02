Minnesota Timberwolves – Boston Celtics: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Boston Celtics s’est imposé loin de chez lui pour Minnesota Timberwolves par 117-127 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Charlotte Hornets 108-115, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Los Angeles Clippers 141-133, complétant une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Boston Celtics Il compte 38 matchs gagnés sur 54 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tandis Minnesota Timberwolves, après le match, il serait pour le moment en position éliminatoire avec 16 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le match.

22/02/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Le premier quart avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 20-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre Boston Celtics a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a atteint une différence de 12 points (34-46) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 33-37. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 53-61 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-34 (et un total de 88-95). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est à nouveau distancée, a augmenté l’écart à un maximum de 10 points (88-98) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-32. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 117-127 pour Boston Celtics.

Les joueurs qui se sont le plus démarqués Boston Celtics étaient Daniel Theis et Jayson Tatum, qui a obtenu 25 points et 16 rebonds et 28 points, trois passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence D’Angelo Russell et Malik Beasley, avec 18 points, 13 passes décisives et six rebonds et 27 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Minnesota Timberwolves fera face Denver Nuggets dans le Centre Pepsitandis que le prochain rival de Boston Celtics sera Los Angeles Lakers, avec laquelle il sera mesuré Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.